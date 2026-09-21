Solsona reuneix els grans de les bitlles lleidatanes

La jornada del diumenge ha situat el camp de futbol del col·legi Arrels de Solsona com a escenari d’un esdeveniment clau en el calendari de la Federació Catalana de Bitlles: el Campionat Individual de Bitlles de Lleida. Aquesta trobada, organitzada pel Club de Bitlles Olius, ha començat puntual a les deu del matí. S’han desenvolupat dues fases classificatòries seguides, amb ritme àgil i sense pausa. Posteriorment, els deu homes i cinc dones amb millor puntuació han avançat cap a l’última ronda, punt decisiu per saber qui es proclamaria campió en cada secció.
Resultats del campionat individual de bitlles
El quadre femení ha quedat encapçalat per la Katia Martin del club Los del Huerto (Cervera), que s’ha imposat amb solvència. La segona posició ha estat per la Mariona Trullols d’Olius, mentre que la Gemma Xuriguera de Ponts ha completat el podi. Pel que fa als homes, el primer lloc ha recaigut en Lluís Tolosa de Tàrrega. La segona plaça ha estat per Juan José Ruiz de Torà, i la tercera, per Jordi Vilanova, també de Tàrrega.
Durant l’acte s’ha lliurat el trofeu a la Ainhoa M. Ojeda, reconeguda com a guanyadora individual de la competició Catalunya – França celebrada a Barcelona el dia anterior. Aquest gest ha subratllat la contribució de l’esportista en una prova internacional recent i ha afavorit l’intercanvi d’experiències entre regions.
La sessió ha estat definida com una matinal de bitlles d’alt nivell a Solsona. Aquesta competició, impulsada pel Club de Bitlles Olius fa vuit anys, ha estat replicada per la Federació Catalana a totes les demarcacions des de fa quatre temporades. Els responsables de l’organització han fet especial menció a la direcció del Col·legi Arrels per haver cedit les instal·lacions, una aportació clau per tirar endavant amb èxit l’edició d’enguany.