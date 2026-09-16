La Vall de Lord acull el Campionat de Catalunya de raids d’esports de muntanya

Durant el cap de setmana vinent, la Vall de Lord concentrarà tota l’activitat del Raid Lord 2026, esdeveniment que assumirà el paper de Campionat de Catalunya de raids d’esports de muntanya organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i que comptarà per a la 22a Copa Catalana de Raids d’Esports de Muntanya. La cita es repartirà entre dissabte i diumenge, sumant equips procedents de diferents indrets disposats a competir en diverses disciplines d’aventura i resistència en paratges naturals de la comarca. L’origen del Raid Lord remunta als anys 1997-2002; el 2024 va reviure’s gràcies a l’impuls d’integrants afins a la muntanya, els raids i l’esport d’aventura al territori, amb la col·laboració de la FEEC i el Club Excursionista Prepirineu.
Modalitats esportives i característiques del raid
El Raid Lord reuneix una oferta combinada d’esports de muntanya. S’hi inclouen trekking, bicicleta tot terreny, descens de barrancs, escalada, caiac, espeleologia, orientació i proves addicionals
. Cadascuna d’aquestes disciplines exigeix un alt rendiment físic, coneixements tècnics específics i habilitat per gestionar estratègies tàctiques; la finalitat és recórrer el trajecte en el menor temps possible
. L’escenari escollit, la Vall de Lord
, presenta una gran varietat de paisatges i relleus, oferint condicions òptimes per practicar aquestes disciplines en plena natura i en un entorn amb opcions diverses.
Categories de participació al Raid Lord 2026
Quatre divisions es defineixen dins del Raid Lord 2026: Elit, Aventura, Iniciació i Familiar.
La categoria Elit cobreix dissabte i diumenge, ocupa 28 hores, suma 144 km i 6980 m de desnivell, amb proves de trekking, barranquisme, escalada, BTT, orientació urbana, caiac, espeleologia, rogaine, proves de cordes, tir amb arc i una prova sorpresa. L’apartat Aventura, amb un recorregut de 116 km i 5900 m de desnivell, transcorre durant 27 hores, i permet relleus entre participants. Per la seva banda, la modalitat Iniciació es concentra el diumenge, dura 5 hores i ocupa 34 km, mentre que la Familiar també té lloc el diumenge, amb 4 hores i 17 km, adaptant les activitats perquè hi puguin participar conjuntament adults i infants.
Organització de l’esdeveniment
Els equips participants hauran d’estar formats per dues, tres o quatre persones segons la categoria, i cada tram del circuit combina una o més disciplines esportives. El punt central de recepció, sortida i arribada de la cursa, el dinar i l’acte de lliurament de trofeus, serà la Sala d’Actes de la Coma i la Pedra, situada a la piscina municipal.
Programa i desenvolupament de la prova
El calendari d’activitats s’enceta divendres a la tarda, quan s’efectua la recollida de dorsals i el lliurament de petates a la Sala d’Actes de la Coma i la Pedra. Dissabte matí, una nova recollida de dorsals i el briefing inicial marquen l’inici de la competició, amb la sortida de les categories Elit i Aventura. Diumenge a primera hora, es realitza el briefing corresponent i arrenquen les sortides d’Iniciació i Familiar. Les proves conclouen amb la meta per Aventura i Familiar a les 13 h, mentre que per Elit i Iniciació tanca a les 14 h. L’organització indica que els horaris anunciats poden modificar-se si sorgeixen imprevistos.
Format i importància del Raid Lord dins el calendari català
L’estructura del Raid Lord aposta per un format d’orientació que es desenvolupa en una única etapa, fragmentada en diverses seccions que integren múltiples disciplines. Els equips han d’afrontar reptes tant físics com tècnics i superar proves especials que valoren la coordinació i la cohesió del grup. Aquesta prova conjuga la competitivitat i el descobriment de l’entorn natural de la Vall de Lord
, consolidant la cita com una referència dins el calendari de raids d’esports de muntanya a Catalunya i dins de la Copa Catalana de la FEEC.