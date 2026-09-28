Solsona pren protagonisme a la Lliga per Equips 2026 de tir al plat amb la victòria d’Els Roures del CT El Solsonès

El Club de Tir Els Roures, representant de Solsona, s’ha adjudicat la Lliga per equips 2026. Dissabte passat, les instal·lacions de tir al plat de Mollet del Vallès van rebre la jornada decisiva. El títol s’ha resolt sobre cinquanta plats F.U. i la convocatòria ha aplegat participants de diversos punts de la zona. Els Roures competeix com un dels conjunts que integren el Club de Tir El Solsonès. Les seves instal·lacions més importants funcionen a Solsona, dedicades essencialment al tir al plat (fossat universal). El club suma una trajectòria recentment marcada per resultats destacats dins del context regional.
Classificació dels equips i resultats de la lliga
El Grup A presenta BTCE - MUR.IDR.KUMAN com a líder (Abril, Padilla, Barroso, Gutiérrez, Ballester i Jiménez). La segona plaça correspon a ESCATIDOR - MIL·LENI (Vila S., Vila O., Hurtado, Salichs, Vila L. i Espuña). CT CASALOT "B" (Castella, Carrera J.M., Carrera G., Miro Ferrer i Aguaron) completa el podi d’aquest grup.
Per al Grup B, ROURES - CT EL SOLSONES (Requesens, Puig, Venque, Sabata, Dacosta i Domingo) es consolida al capdavant. BTCE - POWER TRAP - CAN PIQUE (Pérez, Molina i Fernández) ocupa la segona posició, mentre que CT PUIGCORBER (Casellas JM, Casellas M, Crous, Roura Fernández i Mayol) tanca els tres primers classificats.