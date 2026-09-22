El novè Memorial Quim Sala ja coneix els seus equips campions

El Pavelló Municipal de Solsona ha servit d'escenari per a la novena edició del Memorial Quim Sala. Allà, vuit conjunts de referència de la delegació lleidatana –distribuïts entre les categories Cadet, Juvenil, Sènior i Sènior femení– han disputat el torneig. L’organització ha anat a càrrec de la delegació de Lleida de la Federació Catalana de Futbol (FCF), que manté viu el record de Quim Sala, antic delegat de l’LCFS a Lleida i directiu tant de l’LCFS com de l’FCF, traspassat prematurament. Les finals, amb format eliminatori i programades en període de pretemporada, han significat l’inici oficial de la temporada de futbol sala a la zona. Aquest any, el CE Maristes Montserrat Lleida ha sumat dues corones. CFS Cal Sargaire Almacelles i Cerezo Futsal Lleida han completat el llistat de guanyadors. Entre el públic, han estat presents figures institucionals: l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i el regidor d’Esports, Joan Parcerisa, que han evidenciat el suport del consistori a l’acte. També s’hi han desplaçat membres de la FCF –com Xavi Alís i el delegat del CTAFS a Lleida, Pau Dueñas. El lliurament dels trofeus a campions i subcampions ha quedat en mans dels familiars de Quim Sala.
Resultats de les finals del memorial Quim Sala
En categoria Cadet, el CE Maristes Montserrat Lleida ha doblegat l’FS Solsona Tony’s Pizza amb un 5-3. En la final Juvenil, també han superat l’EFS Balaguer Comtat d’Urgell (3-1). A la Sènior femenina, el CFS Cal Sargaire Almacelles s’ha adjudicat el títol als penals davant el CFS Autoescola Urgell Linyola (1-1, 2-4 pen.). La Sènior masculina ha tingut com a equip destacat el Cerezo Futsal Lleida, que s’ha imposat de manera clara al CFS Sumsertech Almacelles (8-1). Les finals han comptat amb una gran assistència d’aficionats, que han pogut presenciar en directe l’activitat dels equips més competitius de la demarcació.
Gran final per als representants solsonins
Com hem vist, el Cadet A Masculí ha perdut la Final de la Copa Quim Sala viscuda aquest diumenge al Pavelló on hi havia un gran ambientàs.
Davant s'ha trobat un gran equip com és el CE Maristes Montserrat Lleida, equip de la màxima categoria cadet de Catalunya. Enhorabona pel campionat i sort a la lliga companys! S'ha competit molt el partit de principi a fi, però no ha estat possible. Enhorabona a tot l'equip per arribar fins aquí! Això només acaba de començar! A seguir així equip!
Suport institucional i presència de les autoritats
La Federació Catalana de Futbol ha expressat el seu agraïment a l’FS Solsona per l’acollida del torneig, així com a la resta d’institucions presents. El Memorial Quim Sala es manté com una cita imprescindible per al futbol sala de Lleida, posant en relleu el recorregut esportiu i directiu de Quim Sala dins l’esport lleidatà. El format d’eliminació directa i l’ambient competitiu han marcat el tret de sortida de la temporada per a clubs i seguidors. L’acte ha funcionat, també, com a punt de reunió per a familiars, autoritats i representants esportius, que han volgut fer palès el reconeixement a la figura homenatjada i la tasca dels equips participants.