Sant Vicenç recorda 50 anys de futbol sala amb una exposició a la Biblioteca

Sant Vicenç de Castellet inaugurarà aquest divendres 17 d'abril una exposició que commemora els 50 anys d'història del futbol sala al municipi. La mostra, que es podrà visitar a la Biblioteca, recull material i testimonis d'una disciplina que va tenir una forta implantació local, especialment durant les primeres dècades.
De les pistes a l'aire lliure a l'estructura federada
El futbol sala es va començar a practicar a Sant Vicenç de Castellet l'any 1976, impulsat per una agrupació que va promoure equips amateurs masculins i femenins. En aquells inicis, els partits es disputaven a la pista poliesportiva situada al costat del pavelló, que aleshores no estava cobert.
Amb el pas dels anys, l'esport va viure una etapa de gran activitat amb l'organització de lligues i tornejos que van mobilitzar nombrosos equips i aficionats. Aquesta trajectòria va evolucionar cap a una estructura més consolidada amb la creació, l'any 2008, del Club Esportiu Futsal Vicentí, que va introduir equips federats i una organització més professionalitzada.
Inauguració amb protagonistes del món del futbol sala
L'acte inaugural tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda a l'auditori Maria Carme Grauvilardell. Hi participaran Esteve Olivella, delegat de la Federació Catalana de Futbol al Bages-Berguedà-Cerdanya; David Munera, entrenador de Segona B i vinculat al municipi, i Joan Tarrias, exjugador de Divisió d'Honor.
L'exposició vol posar en valor la història i l'impacte social del futbol sala a Sant Vicenç de Castellet, així com reconèixer totes les persones que n'han format part al llarg d'aquestes cinc dècades.