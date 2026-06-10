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Esports

L’Olius A s’imposa a la Lliga comarcal de tir al plat 2026

L’equip d’Olius A obté el primer lloc entre els nou conjunts i 52 esportistes inscrits

  • L'equip de l'Olius
  • L'equip de Solsona
  • Podi de la lliga de tir al plat
  • Podi de la lliga de tir al plat
  • Podi de la lliga de tir al plat
  • Podi de la lliga de tir al plat

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Publicat el 10 de juny de 2026 a les 09:42

L’equip de l’Olius A finalitza com a campió de la dotzena edició de la Lliga comarcal de tir al plat aquest 2026. La cita ha reunit 52 tiradors agrupats en nou formacions provinents de diversos municipis: Clariana de Cardener, Lladurs, Navès, Olius (amb dos equips), Pinell, Solsona i Llobera (també amb dos equips). L’edició s’ha caracteritzat per la participació elevada i un ambient de col·laboració constant entre els equips, amb una actitud esportiva visible durant tota la competició.

El darrer cap de setmana es va celebrar el torneig final, que va posar fi a la temporada i va anar acompanyat d’un sopar conjunt per als participants. L’acte de cloenda va reconèixer la dedicació dels equips i va subratllar l’acollida que ha tingut la lliga enguany, consolidant el certamen dins del calendari esportiu comarcal.
 

 

  • L`equip de Solsona

En la disciplina de recorregut, el títol col·lectiu ha estat per a Solsona, mentre que en tir al plat ha destacat Lladurs. Pel que fa als mèrits individuals, Jordi Freixes (Llobera A) repeteix com a millor tirador absolut de la lliga per segona temporada consecutiva. Josep Closa (Pinell) s’endú el trofeu de millor tirador en recorregut, i Pau Torra (Lladurs) es distingeix com a primer classificat en la modalitat de plat.
 

 

  • Podi de la lliga de tir al plat

El tancament de la dotzena edició s’ha fet amb el torneig i el sopar esmentats, reunint esportistes i equips. L’organització ja preveu la continuïtat de la lliga, amb la intenció de mantenir el tir esportiu i l’entesa entre els municipis participants.

 

  • Podi de la lliga de tir al plat

 

  • Podi de la lliga de tir al plat

 

  • Podi de la lliga de tir al plat

 

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