L'atleta de Solsona Sancho Ayala puja al capdamunt del podi en M50 a la Cursa de la Vaca

La Cursa de la Vaca 2026 ha reunit, aquest diumenge 20 de setembre, fins a 400 atletes a Vallfogona de Balaguer (Lleida). L’associació Cansallebres Vallfogona ha estat l’encarregada d’organitzar una trobada esportiva, oberta a famílies, amb recorreguts que travessen zones naturals, camins de terra i trams ràpids. L’edició d’enguany ha preservat les dinàmiques habituals, afegint nous al·licients per a participants de totes les edats. El programa va incloure la Cursa de la Vaca (10 km), la Cursa de la Vedella (5 km) i la Caminada (5 km), cadascuna amb aforament restringit per controlar la qualitat i la fluïdesa de la competició, així com per atendre l’experiència de cada corredor.
Resultats esportius més destacats
En la prova de 10 km, Youseff Taytay es va endur la victòria global, parant el crono en 35 minuts i 19 segons. Darrere seu, Iván Menchón (Runner’s Balaguer) i Juanma Fernández van arribar junts amb un temps de 36 minuts i 18 segons. Pel que fa a la categoria femenina, Rosamari Carulla (Altan Wear) es va imposar amb 41 minuts i 56 segons. Maria Garcia (Amics Atlesme Andorra) va ocupar el segon lloc (43 minuts i 15 segons) i Verónica Mari Ruiz (100x100 Fondistes Tàrrega) el tercer (43 minuts i 25 segons). El corredor veterà Sancho Ayala (Fondistes del Solsonès), primer en la categoria M50 i quart a la classificació absoluta, va completar el recorregut en 36 minuts i 42 segons.
En la distància de 5 km, el més ràpid va ser Javier Castells (Finques Prats Runners), que va registrar 15 minuts i 43 segons. La segona i tercera posició masculina van ser per a Rahal Boufa (Pedala.cat) amb 17 minuts i 45 segons i Pol Fernández (Animals de la Compe) amb 17 minuts i 51 segons. Entre les dones, Sonia Sans (Xafatolls) va dominar la cursa amb 20 minuts i 11 segons. Antonia Argilés (Almiramar) va ser segona (20 minuts i 45 segons) i Blanca Duran (Pedala.cat) va entrar en tercer lloc amb 21 minuts i 4 segons.
Circuits i desenvolupament de la jornada
El punt de sortida i arribada es va fixar a la zona de les piscines de Vallfogona de Balaguer. Els itineraris, delimitats entre camps i senders naturals, van unir esportistes federats i corredors populars en un escenari compartit, sense renunciar a l’ambient festiu habitual.
La distribució de 22 caixes amb obsequis pel circuit va generar expectació. Qualsevol participant que transportava una caixa fins a la línia final podia quedar-se el regal, repetint així una pràctica ja consolidada dins la Cursa de la Vaca. A la zona principal, es va incorporar una activitat nova: un toro mecànic accessible a tothom que volgués posar a prova la resistència física i l’equilibri, afegint opcions d’entreteniment mentre es duia a terme la prova o es coneixien els resultats.
La cita va captar l’atenció de corredors de diversos nivells i edats, reforçant el paper de la Cursa de la Vaca com a referència dins el calendari atlètic de la comarca. Des de l’organització, es va remarcar l’objectiu d’oferir diversitat de recorreguts i limitar la participació per facilitar una experiència esportiva i social òptima per a tots els assistents.