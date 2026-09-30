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La crònica dels partits del CB Solsona

Esports

26 i 27 d’octubre de 2026

  • Sènior femení contra el Castellet
  • Sènior masculí contra el Matadepera -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 07:53
Actualitzat el 30 de setembre de 2026 a les 09:01

SÈNIOR MASCULÍ A

El primer equip del Solsona estrena la temporada amb victòria (79-70)

El primer equip del CB Solsona encetava la temporada a casa, dissabte passat, contra un dur Matadepera que s’estrenava a la lliga després del seu recent descens.

Els locals començaven el partit amb molta intensitat i idees clares en atac, fet que els de seguida els va situar per davant en el marcador. Tot i així, la baixada del rendiment, sobretot en defensa, va permetre que els visitants capgiressin el marcador i s’arribés a la mitja part amb un 40-44.

A la represa, després d’un bon canvi de mentalitat durant el descans, els solsonins van sortir a pista disposats a endur-se el partit. I així va ser. Amb un contundent tercer quart van aconseguir un parcial de 30-8 que els permetia encarar l’últim període amb el marcador 70-52.

Durant l’últim quart, amb el duel gairebé resolt, es va mantenir la distància. Però, malauradament, amb una breu relaxació dels locals i una empenta final dels visitants, les distàncies van escurçar-se fins arribar al final 79-70. Bona victòria per estrenar la temporada, però toca seguir treballant de valent perquè aquesta només sigui la primera de moltes!

 

  • Sènior masculí contra el Matadepera

SÈNIOR FEMENÍ

Debut del sènior femení del CB Solsona amb una victòria contundent (99-40)

El sènior femení del Club Bàsquet Solsona ha arrencat la temporada 2026-2027 amb una exhibició a casa de joc i un resultat incontestable davant el Castellet. Dissabte al vespre les solsonines van imposar un ritme vertiginós des del salt inicial i van deixar el partit pràcticament encarrilat en el primer quart gràcies a una intensitat que va ofegar l’equip visitant (27-7).

En el segon període, tot i els intents del Castellet de frenar l'atac local amb diferents alternatives defensives, l'encert des de la línia exterior i la velocitat de les taronja-i-negres van incrementar la diferència fins arribar al descans amb un clar 48-18.LA CRÒNICA DELS PARTITS

A la represa, l’equip local va aprofitar l’avantatge per treballar noves opcions defensives i provar diferents situacions de joc amb la mirada posada en el creixement col·lectiu del grup. Sense gaire més història a la pista, el marcador final va reflectir la superioritat solsonina amb un folgat 99 a 40.

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