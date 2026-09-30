La crònica dels partits del CB Solsona

SÈNIOR MASCULÍ A
El primer equip del Solsona estrena la temporada amb victòria (79-70)
El primer equip del CB Solsona encetava la temporada a casa, dissabte passat, contra un dur Matadepera que s’estrenava a la lliga després del seu recent descens.
Els locals començaven el partit amb molta intensitat i idees clares en atac, fet que els de seguida els va situar per davant en el marcador. Tot i així, la baixada del rendiment, sobretot en defensa, va permetre que els visitants capgiressin el marcador i s’arribés a la mitja part amb un 40-44.
A la represa, després d’un bon canvi de mentalitat durant el descans, els solsonins van sortir a pista disposats a endur-se el partit. I així va ser. Amb un contundent tercer quart van aconseguir un parcial de 30-8 que els permetia encarar l’últim període amb el marcador 70-52.
Durant l’últim quart, amb el duel gairebé resolt, es va mantenir la distància. Però, malauradament, amb una breu relaxació dels locals i una empenta final dels visitants, les distàncies van escurçar-se fins arribar al final 79-70. Bona victòria per estrenar la temporada, però toca seguir treballant de valent perquè aquesta només sigui la primera de moltes!
SÈNIOR FEMENÍ
Debut del sènior femení del CB Solsona amb una victòria contundent (99-40)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona ha arrencat la temporada 2026-2027 amb una exhibició a casa de joc i un resultat incontestable davant el Castellet. Dissabte al vespre les solsonines van imposar un ritme vertiginós des del salt inicial i van deixar el partit pràcticament encarrilat en el primer quart gràcies a una intensitat que va ofegar l’equip visitant (27-7).
En el segon període, tot i els intents del Castellet de frenar l'atac local amb diferents alternatives defensives, l'encert des de la línia exterior i la velocitat de les taronja-i-negres van incrementar la diferència fins arribar al descans amb un clar 48-18.LA CRÒNICA DELS PARTITS
A la represa, l’equip local va aprofitar l’avantatge per treballar noves opcions defensives i provar diferents situacions de joc amb la mirada posada en el creixement col·lectiu del grup. Sense gaire més història a la pista, el marcador final va reflectir la superioritat solsonina amb un folgat 99 a 40.