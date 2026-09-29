Desnonament sense incidents al Camp del Molí de Solsona amb presència policial i protesta veïnal

Aquest dilluns al migdia, el Camp del Molí de Solsona ha estat escenari d’un desnonament a un habitatge ocupat per una família vulnerable. Minuts abans de l’execució de l’ordre judicial, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra van situar-se als voltants. Un grup reduït de manifestants del Sindicat d’Habitatge i la família afectada els esperaven. També hi havia agents de la Policia Local. El carrer, va quedar ràpidament acordonat. Amb l’hora judicial acostant-se, nous simpatitzants i coneguts de la família es van anar afegint. Crits, consignes, i la protesta s'intensificà. Els representants judicials, escortats pels Mossos, van accedir a l'immoble. Es va fer un darrer intent per aturar la mesura: membres del sindicat i familiars van ser apartats de l’entrada sense incidents. Durant tot el procés, una trentena de manifestants, reunits al lloc, es van limitar a alçar la veu amb consignes.
Reaccions del veïnat i moments de tensió durant el desallotjament
Diversos veïns del barri, seguidors a distància del procés, van expressar suport a l’expulsió. Entre ells, algunes veus van afirmar "que denunciaven malestar per la presència de la família desnonada, que havia donat lloc a situacions d'inseguretat i incivisme en aquest indret". La convivència entre les dues parts va comportar certa tensió: alguns manifestants es van adreçar, des de la via pública, als veïns que observaven des dels balcons, amb intercanvi de retrets. Tot i aquest clima tens, la intervenció policial i la concentració no van desembocar en cap incident greu.
Posició del sindicat d’habitatge del solsonès
Un portaveu del Sindicat d’Habitatge del Solsonès ha detallat a NacioSolsona la seva presència en suport a la família de la Moúnia, formada per una mare sola i dos menors, en un desnonament sense alternativa habitaciónal: "A més és una família vulnerable, que apart dels problemes d'habitatge tenen altres relacionats amb la pobresa i la malaltia mental, remarcant que és un cas molt delicat per aquest sentit." El mateix portaveu ha afegit: "És també un cas d'un particular contra un altre, els inquilins, i el sindicat hi ha vingut per donar suport a la família i intentar aturar el desnonament perquè no volem cap família al carrer i menys empitjorar la situació d'una família vulnerable, una situació que no portaria res de bo per per Solsona", segons ha recalcat el portaveu.També ha exposat que havien proposat alguna solucio, però és va haver de descartar finalment per motius personals.