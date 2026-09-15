Solsona: un home arrestat després d'una persecució al serraller durant un desnonament judicial

Un individu que ocupava un pis a Solsona va ser detingut dilluns, segons fonts del cas, després de proferir amenaces i de seguir pel carrer un serraller que estava substituint el pany per fer efectiu el desnonament. Veïns del barri van observar la situació amb alarma mentre l’home, alterat, es dirigia de manera agressiva al professional. La policia va procedir a la detenció després que l'arrestat intimidés també el propietari de l'habitatge i mantingués una disputa física amb el responsable d’un establiment d’hostaleria de la ciutat, subjecte amb qui ja hi havia una ordre judicial de prohibició d’aproximació. Diversos veïns van aconseguir retenir l'individu el mateix dilluns, moment en què els agents van procedir a la seva identificació. "Segons expliquen fonts dels Mossos, diversos ciutadans van aconseguir aturar-lo i va ser en aquell moment quan els agents el van identificar."
Incident al barri del Camp del Molí
El fet va succeir al migdia, al sector del Camp del Molí. El serraller acabava d’intervenir al pany del domicili ocupat. Llavors, l’home va començar a amenaçar-lo i el va seguir pel carrer mentre duia poca roba. Diverses gravacions de l'episodi van circular ràpidament per grups de residents i per les xarxes socials, fet que va contribuir a propagar els detalls. El professional va formalitzar denúncia pels fets, i la policia va iniciar les diligències habituals. Posteriorment, l’arrestat va intimidar també l’amo del pis, qui, igualment, va interposar denúncia als Mossos d’Esquadra. Aquestes accions van afavorir la recopilació d'informació policial sobre la conducta de l'home al llarg de la jornada.
Baralla en un bar i delictes atribuïts
La situació va escalar quan l'individu va accedir a un establiment de restauració de la ciutat i es va enfrontar físicament amb el responsable. Ja existia una ordre d'allunyament respecte a aquesta persona. L’incident, ocorregut en presència de clients i testimonis, va forçar la intervenció ràpida dels agents. Per aquest acte, classificat com a trencament de condemna, va ser detingut per la policia catalana. A més, se li imputen delictes per violació de domicili jurídic, lesions i amenaces, tots fets registrats durant el mateix dilluns. L'home va ser traslladat a dependències policials i va restar a disposició judicial mentre s’esperava la seva declaració.