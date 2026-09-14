Junts per Girona vol que l’Ajuntament exerceixi l’acusació contra els multireincidents que actuïn a la ciutat

Junts per Girona vol que l’Ajuntament exerceixi l’acusació penal contra els multireincidents que actuïn a la ciutat quan els seus delictes tinguin un impacte directe sobre la convivència, els comerços o els equipaments municipals. El grup municipal presentarà al ple d’aquest setembre una moció perquè el consistori aprovi, en un termini màxim de tres mesos, un protocol que determini en quins casos cal personar-se als procediments judicials.
La portaveu del partit, Gemma Geis, considera que la nova llei aprovada al Congrés per combatre la multireincidència ofereix als ajuntaments una via legal per intervenir en els procediments per delictes de furt quan hi hagi "un interès municipal clar". Per a Geis, aquesta possibilitat no es pot quedar "guardada en un calaix", sinó que s’ha de concretar en uns criteris d’actuació que permetin donar resposta als veïns i comerciants afectats.
Un protocol per determinar quan actuar
"Tenim una eina per actuar i cal donar resposta als comerciants i veïns afectats, que es pregunten quantes vegades ha de passar perquè l’administració actuï", defensa Geis. La formació insisteix que la seva proposta no implica que el consistori hagi d’exercir l’acció penal en cada denúncia per furt i, la portaveu de Junts, també ha recordat que altres ajuntaments, com el de Barcelona, ja han començat a utilitzar aquesta via.
Coordinació amb la Policia Municipal i els serveis jurídics
La moció també planteja que, quan l’Ajuntament es personi en un procediment judicial, l’actuació es faci de manera coordinada amb la Policia Municipal, els serveis jurídics i la resta de serveis municipals implicats. Junts vol que aquesta coordinació permeti identificar els casos que poden tenir una afectació especial sobre la ciutat, preparar la intervenció del consistori i fer un seguiment dels processos judicials oberts.
"Els comerciants i els veïns de Girona ens demanen protecció i respostes. No excuses. No anuncis buits de contingut. La llei ja hi és. Ara toca que Girona la faci servir", defensa Geis. La postura del partit defensa aquesta actuació com una "resposta més àmplia als problemes que generen els furts reiterats i la multireincidència".