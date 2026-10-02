Comença el judici amb jurat popular pel crim masclista de Girona

El judici contra l’home acusat d’assassinar la seva exparella a Girona el 26 de juliol del 2023 ha començat aquest divendres a la secció tercera de l’Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. La Fiscalia demana presó permanent revisable per un delicte d’assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori amb violència en domicili.
Segons l’escrit d’acusació, el processat va esperar la víctima, de 26 anys, amagat al replà de casa seva i la va atacar per l’esquena quan va arribar de treballar. Els fets haurien passat poc després de dos quarts de dotze de la nit. La Fiscalia sosté que l’acusat va accedir a l’edifici manipulant la porta amb una targeta magnètica i es va amagar a la tercera planta amb guants, caputxa i mascareta per evitar ser reconegut. Quan la víctima va obrir la porta, l’hauria sorprès i obligat a entrar al pis, on la va immobilitzar amb una clau d’arts marcials al coll fins a deixar-la inconscient i, posteriorment, li va robar dues targetes bancàries, la va despullar parcialment, li va lligar les mans i la va agredir sexualment.
La Fiscalia afirma que, quan la dona va començar a recuperar el coneixement, l’acusat va decidir matar-la "per evitar ser denunciat o identificat". L’autòpsia va detectar múltiples lesions al cap i al coll, que l’acusació atribueix als cops i a l’estrangulament, i sosté que l’atac va ser per sorpresa i que la víctima no va tenir possibilitat de defensar-se. Després del crim, l’home hauria intentat construir una coartada enviant missatges i fent trucades al mòbil de la víctima i contactant amb l’hotel on treballava i amb la seva mare.
Confessa l'assassinat masclista als Mossos
L’endemà, l’acusat va anar al domicili de la víctima i va accedir-hi pel balcó amb l’ajuda d’una veïna i, segons la Fiscalia, abans d’avisar els veïns va moure el cos i li va deslligar les mans a la víctima. Inicialment, els Mossos el van interrogar com a testimoni perquè havia estat qui havia localitzat el cos, però durant la declaració va reconèixer que ell havia estat el culpable, motiu pel qual els agents van interrompre l’interrogatori i el van detenir.
L’acusat i la víctima havien mantingut una relació sentimental anys abans i, durant uns mesos del 2022, ell havia viscut al pis de la dona com a llogater. El fiscal sosté que continuava sentint-se atret per ella i estava "ressentit" pel seu rebuig i per una suposada actitud d’"indiferència", un context que, segons l’acusació, explicaria la voluntat de mostrar "dominació, poder i superioritat".
El fiscal acusa l’home d’un delicte d’assassinat amb traïdoria i per evitar que es descobrís un altre delicte, un delicte d’agressió sexual i un altre de robatori amb violència a l’interior d’un domicili. A més de la presó permanent revisable per l’assassinat, demana 15 anys de presó pels altres dos delictes i aprecia les agreujants de parentiu i gènere en l’assassinat i el robatori, i la de disfressa en els tres delictes.
També demana que indemnitzi la mare de la víctima amb 200.000 euros, el pare amb 150.000 i la parella que tenia en el moment del crim amb 9.000 euros pels danys morals. La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, sosté en canvi que els fets haurien de ser qualificats com un homicidi imprudent. El judici està previst que s’allargui fins dijous, quan es lliurarà l’objecte del veredicte al jurat popular perquè es retiri a deliberar. Les declaracions dels testimonis començaran dilluns i està previst que l’acusat declari dimecres.