Detingut un home a Girona després d’agredir dos agents i fugir d’un control amb una moto robada

La Policia Municipal de Girona ha detingut aquest divendres un home acusat d’atemptat contra els agents de l’autoritat, danys, furt d’ús de vehicle i conducció temerària. Els fets han passat cap a tres quarts de set de la tarda a la zona de la Font del Rei, quan els agents han intentat aturar una motocicleta.\r\n\r\nEl conductor no ha fet cas de les indicacions policials i ha fugit. Durant la fugida, ha xocat contra un vehicle policial i ha ferit lleument dos agents. Posteriorment, els agents han aconseguit aturar-lo al carrer del Carme i l’han detingut. La Policia Municipal ha comprovat que la motocicleta constava com a robada. El titular del vehicle s’ha desplaçat a les dependències policials per interposar una denúncia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nEnxampen un home conduint sense permís ni assegurança i amb la ITV caducada a Banyoles ACN\r\n\r\n