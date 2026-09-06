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Mor un home de 69 anys en una cala de Colera

Successos

  • Platja de les Barques a Colera -

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Publicat el 06 de setembre de 2026 a les 08:58

Un home de 69 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera (Alt Empordà), sense servei de vigilància. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís a les 18:01 h i ha mobilitzat dues ambulàncies i un helicòpter, a més de tres unitats dels Mossos d'Esquadra.

Tot i que li han practicat maniobres de reanimació, no han pogut salvar-li la vida. Amb aquesta víctima, ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.

Des de Protecció Civil es recorda la importància d’extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament; i s'han se seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.

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