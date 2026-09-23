Deixen en llibertat la propietària de l'agència de viatges de l'Escala detinguda per estafa

El jutjat ha acordat llibertat provisional sense fiança per a la propietària de l'agència de viatges de l'Escala detinguda aquest dimecres al matí per estafar 400 clients per un valor de dos milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 de la secció civil i d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport, li imposa la prohibició de sortir de l'Estat sense autorització judicial, la compareixença al jutjat quan sigui requerida i l'embargament preventiu per valor de 2 milions. En aquests moments, la causa està oberta un delicte d'estafa agreujada.
Segons ha explicat aquest matí el sotsinspector i cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC, Jordi Casanovas, després de detenir-la, la dona no tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Casanovas ha relatat que l'empresa va començar a operar l'any 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Va ser així com es va guanyar la confiança dels clients, a través del "boca-orella". Els diners, però, sortien tan bon punt entraven en el que ha anomenat una "roda circular", que deixava buits els comptes.
La investigació del cas va començar a finals de juliol, quan van aparèixer les primeres denúncies, tot i que també en consten en altres punts de l'estat espanyol. Aquest dimecres al matí, els Mossos d'Esquadra l'han detingut investigada per estafa i li atribueixen un frau de més de dos milions d'euros.
Així operava
El modus operandi era "molt individualitzat": la investigada oferia als clients de l'agència de viatges uns paquets a un preu molt baix amb relació al mercat. Venia ofertes d'última hora que permetien omplir els buits que quedaven d'altres persones que havien cancel·lat l'estada. Amb el temps, fonts properes al cas van explicar que la investigada va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat i que ho feia a preu molt econòmic perquè, segons explicava, parlava directament amb agències dels països de destí i així no hi havia intermediaris.
Segons ha explicat Casanovas, l'agència M'Escapo Viatges va començar a funcionar a mitjans de 2024 i els primers viatges sí que es van arribar a fer. De fet, aquí és on s'havia guanyat la confiança dels clients, alguns dels quals havien repetit. Així i a través del 'boca-orella' entre els usuaris satisfets.
La detinguda exigia un pagament "immediat" en efectiu i l'estafa es va destapar quan els afectats es disposaven a viatjar i, o bé no es feia, o s'escudava en què els operadors l'havien "cancel·lat o s'havia perdut la llicència". "Molts dels diners no van ser retornats i altres es van tornar de manera parcial", ha detallat Casanovas.