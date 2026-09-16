Girona aposta per flexibilitzar l'habitatge protegit i combatre el sensellarisme

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el president de la Diputació, Miquel Noguer, coincideixen en què cal crear una xarxa territorial d'equipaments on els sensellar puguin passar-hi la nit. Així ho han deixat clar en la primera edició del Fòrum dels Municipis, organitzat pel Diari de Girona i el grup Prensa Ibérica, on Salellas ha tornat a recordar que, ara com ara, La Sopa és l'únic d'aquestes característiques a la demarcació. L'alcalde lamenta que, de la mateixa manera que el Govern preveu nous CAP o escoles, en el cas dels sensellar, "la planificació és massa absent".
En referència a Girona, Salellas ha explicat que abans d'acabar l'any a Girona es donaran les claus dels primers 100 pisos de lloguer assequible que s'estan construint a la ciutat, que en els pròxims mesos "s'impulsaran dos solars més" i ha recordat que l'Incasol en té un llistat de dotze per iniciar altres promocions. "Amb els desenvolupaments previstos, segur que arribarem als 1.200 o 1.500 habitatges assequibles en els pròxims anys", ha subratllat. Això sí, l'alcalde no s'ha estat de retreure de nou que a Girona encara hi hagi 250 habitatges en mans de la Sareb que no hagin revertit a la borsa pública. "Correm el risc que Sánchez convoqui eleccions i que la nova empresa que va prometre per gestionar aquests pisos no estigui endreçada; i al capdavall, hi rebrem els municipis", ha assegurat l'alcalde gironí.
Per la seva banda, Noguer, en referència a Banyoles -d'on és alcalde- ha recordat que també s'han fet passes per incrementar la borsa d'habitatge públic -per exemple, amb dues herències intestades- i que s'està treballant amb el nou POUM, cosa que permetrà que hi hagi nous sectors per aixecar-hi "habitatge lliure o a preu taxat". Ara bé, Noguer també ha demanat que s'estudiï flexibilitzar el percentatge d'habitatge protegit amb les noves promocions, perquè això pot frenar que se n'aixequin: "Si fixem un 40 o un 50% hi ha molta gent que diu que no construirà perquè no els surten els números de cap manera; per tant, cal anar regularitzant la situació pensant en com podem tirar endavant habitatges, perquè correm el risc que acabi passant l'efecte contrari", ha afirmat el president de la Diputació. "En el cas de les ciutats mitjanes o grans, crec que això no ha de ser una caixa tancada", ha afegit, en referència a les reserves per a HPO.
Estendre La Sopa arreu del país
L'alcalde gironí ha tornat a recordar que la capital de la demarcació concentra l'únic equipament de la demarcació, La Sopa, que dona atenció al col·lectiu (àpats, dutxes) i que els permet passar-hi la nit. I que tot i que tant la Diputació com la Generalitat han fet "esforços" per incrementar els recursos que destinen a La Sopa, la realitat és que "el seu pressupost encara el sustenta l'Ajuntament, i allò que toca és canviar aquesta lògica".
Per això, Salellas ha reclamat que es creï una xarxa territorial d'equipaments a imatge de La Sopa. "Crec que a la demarcació n'hi hauria d'haver cinc o sis", ha afirmat, a banda que també caldria habilitar una desena de centres de dia per atendre els sensellar. "Això és el que necessitem", ha dit Salellas, dient que no és a ell -sinó a la Generalitat- a qui li pertoca situar-los damunt el plànol. "Jo no diré noms de municipis, però sí que és cert que la Generalitat, si bé dissenya CAP, escoles o hospitals, en el cas del sensellarisme, aquesta planificació de moment és massa absent", ha afirmat l'alcalde.