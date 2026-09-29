El 95% dels ciclistes no baixa de la bicicleta al Barri Vell de Girona quan ho hauria de fer

El 95% dels ciclistes no baixa de la bicicleta quan circula pel Barri Vell de Girona en contra direcció o quan hi ha afluència de vianants, tot i que la normativa municipal estableix que ho haurien de fer. És una de les principals conclusions del primer Baròmetre de la Mobilitat Ciclista i de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a Girona, elaborat pel RACC a partir de 264 enquestes i 2.032 observacions a peu de carrer.
L’estudi també posa de manifest altres incompliments de la normativa. Fins al 40% dels ciclistes i usuaris de patinet observats se salten els semàfors en vermell, mentre que un de cada cinc no respecta els passos de vianants i el 16% dels ciclistes no circula pels carrils bici quan en té un a disposició.
El 95% no baixa de la bicicleta al Barri Vell
Per analitzar el comportament dels ciclistes al Barri Vell el RACC ha pres com a punt de referència la confluència dels carrers Calderers i la Barca, on els ciclistes no estan obligats a baixar de la bicicleta sempre, però sí que ho han de fer quan circulen en contra direcció o quan hi ha una afluència elevada de persones i els observadors han detectat que el 95% dels ciclistes no compleixen aquesta indicació. El director de l’Àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, ha explicat que els observadors s’han situat al costat del cartell que indica aquesta obligació.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha admès que és un percentatge "alt", però ha defensat la feina feta per l’Ajuntament en matèria de "convivència, educació i, quan cal, també sanció": "No es tracta de prohibir el pas de les bicicletes pel Barri Vell, però sí continuar treballant perquè es respectin aquests espais", ha afirmat.
El 82% dels usuaris de patinet no té assegurança
El baròmetre també posa el focus en els vehicles de mobilitat personal. Només el 18% dels usuaris de patinet enquestats té una assegurança, tot i que és obligatòria, mentre que el 52% circula sense casc ni armilla reflectant, una pràctica que deixarà de ser permesa a partir d’aquest octubre d’acord amb la normativa. A més, tot i que nou de cada deu usuaris saben que no poden portar acompanyants al patinet, però el 22% admet que incompleix aquesta norma.
Pel que fa a les bicicletes i els patinets en general, set de cada deu usuaris tenen menys de 40 anys i el 81% utilitza aquests mitjans de transport més de tres dies a la setmana, principalment, per anar a treballar o estudiar. En el cas de les bicicletes, el president del RACC, Josep Mateu, ha destacat que el 17% dels ciclistes enquestats circulen amb bicicleta esportiva, un percentatge que posa de manifest el pes d’aquest sector a Girona.
L’estudi també analitza la percepció dels usuaris sobre les infraestructures i la xarxa de carrils bici de Girona rep una puntuació mitjana de 6 sobre 10; tot i que els usuaris reclamen ampliar-la i, sobretot, millorar-ne la continuïtat. La ciutat disposa actualment de 242,4 quilòmetres de vies ciclables, tot i que 184 d’aquests corresponen a carrers limitats a 30 quilòmetres per hora. En canvi, el servei públic de bicicletes Girocleta obté una valoració notable, amb un 7 sobre 10. L’Ajuntament preveu, a més, incorporar cinc noves estacions del servei a principis del 2027.
Un de cada cinc usuaris ha patit un robatori
El baròmetre també recull que el 18% dels usuaris enquestats assegura que li han robat la bicicleta o el patinet durant l’últim any. Cristian Bardají ha defensat la necessitat d’ampliar els aparcaments "segurs", especialment en punts estratègics com les estacions de transport públic o determinats baixos comercials.
Salellas, però, ha demanat interpretar la dada amb "un punt de precaució" i ha advertit que no es pot extrapolar directament a un augment dels robatoris a la ciutat; de fet, ha defensat que, segons les dades de les juntes locals de seguretat, els robatoris de bicicletes no apareixen com un delicte que s’hagi disparat. L’alcalde ha destacat, també, que el baròmetre també constata un augment de l’ús de la bicicleta i el patinet a Girona: "Aquest era precisament un dels objectius que teníem aquest mandat: aconseguir que la gent anés més en bicicleta, caminant o en transport públic", ha remarcat.