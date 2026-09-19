Tallades l'R11 i la RG1 entre Figueres i Vilamalla per un atropellament

La circulació de les línies de tren R11 i RG1 està tallada entre Figueres i Vilamalla per un atropellament, segons ha anunciat Protecció Civil aquest dissabte al voltant de les vuit del matí.\r\n\r\nEn conseqüència, la mateixa autoritat ha activat la prealerta del pla Ferrocat, que es posa en marxa quan hi ha una incidència sense que afecti les persones o la infraestructura.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nUna estudiant de la UPF crea un sistema que s’avança a Rodalies: «Minimitza el temps d'avís per incidències»\r\n\r\n