Girona reclama al Govern que aporti els recursos per climatitzar les aules

L'Ajuntament de Girona creu que la proposta de la Generalitat que els consistoris avancin els diners per climatitzar les aules no és "adequat, raonable ni assumible". L'alcalde del municipi, Lluc Salellas, ha enviat una carta al Departament d'Educació en què assegura que, tot i que volen "col·laborar", aquesta responsabilitat no els correspon. Alhora, afegeix que, tenint en compte que els ajuntaments arrosseguen "infrafinançament", assumir les obres suposarà afegir "complexitat administrativa i tècnica" a uns equips municipals "que ja estan al límit".
Salellas fa referència al Pla Actualitza Clima, que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar aquest passat dilluns i que ja s'ha aprovat al Consell Executiu. Aquest preveu climatitzar les aules de 2.530 centres educatius i 51 residències públiques d'aquí al 2031, amb una inversió superior als 2.500 milions d'euros.
De moment, el Govern ja ha concretat la llista de 100 centres que es consideren prioritaris. En aquests, la Generalitat hi invertirà 100 milions per instal·lar-hi aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia abans del 2028. Dins el llistat, n'hi ha tres que es troben a Girona: els centres d'educació especial (CEE) Font de l'Abella i Palau, i l'Institut de Santa Eugènia.
A partir d'aquí i fins a completar el llistat, el Govern preveu combinar diferents modalitats per dur a terme i finançar els treballs de climatització. Entre aquests, s'hi inclou la col·laboració publicoprivada o dels ajuntaments i diputacions (que a través de convenis podran avançar els diners per accelerar la instal·lació dels aires).
L'ajuntament de la ciutat, però, creu que aquesta proposta "no és una solució adequada ni assumible per als ens locals". De fet, Salellas ja ha enviat una carta al Departament d'Educació, i també a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), on reclama al Govern que sigui la Generalitat qui aporti tant els recursos econòmics com els tècnics per climatitzar les aules.
A l'escrit, Salellas recorda que els ajuntaments ja s'encarreguen de mantenir els diferents centres educatius. "El que no podem assumir és que se'ns carregui una responsabilitat que correspon a la Generalitat, amb tota la complexitat administrativa, tècnica i de gestió que comporta sense que s'hi transfereixin els recursos necessaris", subratlla l'alcalde. I afegeix: "Encara menys en un context en què els ajuntaments arrosseguem un infrafinançament important i tenim uns equips municipals que ja treballen al límit de les seves capacitats".
"No és raonable"
L'alcalde de Girona assegura que "no és raonable" demanar als consistoris que "a més de gestionar i tramitar" les obres de climatització, també "avancin els diners" d'uns treballs "que són competència de la Generalitat". "Si es vol establir un marc de col·laboració, s'ha d'acompanyar dels recursos econòmics i humans necessaris per fer-ho possible", afirma Salellas.
L'alcalde subratlla que la voluntat de l'Ajuntament és la de col·laborar amb la Generalitat per "garantir que els nostres infants i joves estudien en centres confortables, segurs i adequats, especialment davant l'augment de les temperatures". Però també deixa clar que això "no pot voler dir substituir l'administració competent". I afegeix: "Els ajuntaments no podem fer d'ajuntament i de Generalitat alhora".
Per últim, i centrant-se en Girona, l'alcalde recorda que el consistori s'encarrega de gestionar i fer-se càrrec del manteniment d'una xarxa "molt àmplia" de centres educatius públics. I que haver d'assumir la "càrrega addicional" dels treballs per climatitzar aules suposaria "un impacte molt important", no tan sols en les arques municipals sinó també "en la capacitat de gestió" del consistori.
"Per això demanem a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats i que, si planteja la participació dels ajuntaments en la gestió d’aquestes actuacions, ho faci amb el finançament i els recursos tècnics i humans corresponents", reitera Salellas a la carta que ha enviat al Departament i a l'ACM. I conclou: "La climatització dels centres educatius no pot dependre de la capacitat de cada ajuntament per avançar diners o assumir més càrrega administrativa: és una qüestió de país que requereix una resposta de país".