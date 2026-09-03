Salellas manté Junts com a soci prioritari i no tanca la porta a negociar «amb qui calgui»

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciat aquest dijous al matí que mantindran a Junts com a soci prioritari per aprovar els acords en els plenaris tot el que queda de mandat. "Vam començar amb un acord entre tres partits", recorda Salellas després de la sortida de Junts del govern local. Malgrat tot, el batlle avisa la formació liderada per Gemma Geis que no permetrà que "algú tingui el poder de bloquejar la ciutat" i per això negociarà "amb qui calgui". En aquesta arrencada del curs polític, Salellas ha anunciat que treballen en algunes modificacions del contracte de neteja i preveuen comunicar-ho a l'oposició en les pròximes setmanes.
Per a Salellas, l'acord de govern que van segellar les tres formacions el juny del 2023 es manté vigent. De tota manera, el batlle s'ha mostrat contundent assegurant que no volen que "algú tingui el poder de bloquejar la ciutat" i per això si consideren que tenen millores per la ciutat sense el suport de Junts, ho negociaran amb altres partits. "Hi ha moltes obres en actiu que mostren els resultats del mandat, cal mantenir aquesta marxa que hi ha a la ciutat", ha afegit Salellas. I part d'aquesta marxa implica negociar una nova modificació del contracte de neteja. L'alcalde ha anunciat que porten "tot l'estiu treballant en una proposta" que explicaran d'aquí a poc a la resta de formacions del plenari.
Pacificar la plaça de Catalunya
Una altra prioritat que s'ha marcat Salellas en aquest curs polític és la plaça de Catalunya. Una vegada finalitzades les obres d'emergència que s'han fet a l'estructura, ara considera que cal aplicar el projecte de pacificació que han treballat des del govern local. No es podrà posar en funcionament fins que finalitzin les obres del carrer de Pompeu Fabra, a l'antic hospital de Santa Caterina. El calendari previst és que aquests treballs acabin a finals d'any. De tota manera, l'alcalde ha anunciat la intenció d'encarregar "un avantprojecte de com ha de ser la plaça de Catalunya del segle XXI per tal que qui governi el següent mandat pugui executar-lo".
Una altra prioritat que té el govern abans de les eleccions municipals és projectar una nova llar d'infants al sector sud de la ciutat. L'alcalde explica que és on més creix la població i han detectat que hi ha la necessitat de places públiques en aquest sector. Un projecte que no es podrà enllestir aquest mandat, però sí que volen deixar encarrilat.
A més, Salellas preveu entregar les claus d'un centenar de pisos de protecció oficial i confia tancar un acord amb l'Estat per tal que es desencalli la construcció del nou arxiu provincial. L'alcalde també ha detallat que estan tancant un acord amb la Diputació de Girona per reobrir la biblioteca municipal a la Casa de Cultura i volen enllestir la concessió del pavelló de Fontajau al Bàsquet Girona.