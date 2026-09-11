Més d’11.000 persones es manifesten a Girona per la Diada i reclamen deixar enrere els retrets

Més d’11.000 persones, segons la Policia Municipal, i unes 15.000, segons els organitzadors, s’han manifestat aquest dijous a Girona amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. La mobilització ha començat a la plaça Catalunya i ha acabat a la Copa, on s’ha llegit un manifest que ha reclamat deixar enrere "els retrets, les divisions i la desmobilització" per avançar cap a la independència.
La marxa ha arrencat després que els Marrecs de Salt aixequessin dos pilars a la plaça Catalunya. Els manifestants, arribats de diversos punts de les comarques gironines, han fet onejar estelades i han cridat proclames com "independència", "els carrers seran sempre nostres" i "puta Espanya, puta selecció".
"Deixem enrere els retrets"
El cansament i la voluntat de recuperar la força del moviment independentista també han estat presents en el manifest llegit al final de la manifestació. Sota el lema "O independència o decadència", els convocants han posat el focus en un "malestar compartit" per la situació dels serveis públics, les llistes d’espera sanitàries, la manca de recursos a l’educació, les infraestructures, els problemes ferroviaris, l’habitatge, la situació de la pagesia i la precarietat laboral.
Els convocants han reclamat recuperar "l’autoestima, la confiança i la convicció" i superar les discrepàncies que han marcat els darrers anys. "Deixem enrere els retrets, les divisions i la desmobilització", proclama el manifest, que insta a convertir "els errors del passat en aprenentatges" i a obrir "una nova etapa de compromís, mobilització i determinació". L’acte final a la Copa ha acabat amb el cant d’Els Segadors, crits a favor de la independència i diverses actuacions musicals.