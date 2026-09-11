L'independentisme evita caure en el replegament identitari per la Diada

Una hora abans que comencessin a caminar les columnes de la manifestació de la Diada -a les 17.14h, com cada any-, els primers independentistes començaven a aplegar-se a la plaça de Catalunya, punt final de la marxa, on els convocants han fet els tradicionals discursos polítics. Entre els manifestants, més jovent que en les darreres edicions, arribats en grup i embolcallats amb la respectiva estelada o vestits amb samarretes del Barça. L'independentisme, sense l'agror d'altres anys, no passa pel seu millor moment, i queden lluny les grans mobilitzacions dels anys àlgids del procés, però el moviment manté un cert pols encara -45.000 persones avui a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana; 100.000 segons l'ANC- per als dies assenyalats, cap de més important que l'Onze de Setembre. El col·lapse del procés no ha enfonsat el suport a la independència i hi ha encara marge de creixement.
La Diada d'enguany, protagonitzada per acció o per omissió per Aliança Catalana, que no ha pogut embrutar la manifestació, ha servit per posar sobre la taula propostes per reactivar un moviment que es resisteix, ara com ara, a caure en el replegament identitari. Els de Sílvia Orriols no han pogut embrutar la manifestació de la Diada, i han tingut protagonisme més o menys explícit en els discursos, i dijous al Fossar de les Moreres.
Tot fa pensar que serà l'últim Onze de Setembre abans de l'explosió del partit islamòfob d'Orriols, que preveu créixer significativament a les eleccions municipals del maig, i la gran majoria dels missatges institucionals i civils s'han centrat, precisament, en advertir de les amenaces a la convivència que suposa el creixement dels ultres islamòfobs. Òmnium, principal entitat del país, ha elevat el to contra els discursos d'odi, com també ERC i la CUP. L'ANC, i en certa manera també Junts, ha apostat per obviar aquest fenomen i fer una crida a la màxima mobilització amb la mirada posada a l'any vinent, quan es compliran deu anys del referèndum.
Un nou embat el 2027
Així ho ha verbalitzat el president de l'entitat independentista, Josep Vila, en el seu primer discurs en una Diada. El missatge és clar: les crisis que pateix Catalunya -el drama ferroviari, uns serveis públics més que tensionats, condicions laborals precàries o l'emergència habitacional- s'expliquen perquè el país està "sotmès a la colonització i l'espoli espanyol". "Només hi ha una sortida possible, la construcció d'una República Catalana", ha afirmat. I per fer-ho, la proposta que llança l'ANC és un "compromís de país" per fer un "nou embat" per la independència. Un camí que comença aquesta Diada amb la mirada posada a l'any vinent per aconseguir "una majoria social" favorable a trencar amb Espanya i que protagonitzi "una gran mobilització la tardor de 2027", deu anys després del referèndum.
Vila no ha posat línies vermelles per afrontar aquest repte. Sense mencionar els partits, amb qui l'entitat fa temps que ha refredat la relació, el president de l'ANC s'ha centrat en les bases independentistes, en el front cívic. "Convidem a tothom, des d'una transversalitat àmplia i no partidista, a ser part del projecte", ha afirmat, i s'ha compromès a convocar, aquesta mateixa tardor, una cimera d'entitats civils independentistes per tirar endavant aquest full de ruta. El diagnòstic que fa l'entitat és que, en els últims mesos, s'ha produït un punt d'inflexió i el moviment està "guanyant pulsió social", com afirmava Vila en una entrevista a Nació. Si el carrer hi és, sosté l'entitat, això pot moure el front polític i institucional, ara sense majoria al Parlament i que corre el risc de no ser operatiu si Aliança Catalana creix.
Tancar la carpeta de la repressió i abordar el conflicte polític
Més contundent davant les amenaces de replegament identitari que afecten l'independentisme és la que planteja Òmnium, en la línia també del que demanen ERC i la CUP. Xavier Antich, especialment en l'acte propi de l'entitat del migdia, ha fet una crida a construir un "front cívic ampli" per parar els peus al partit d'Orriols. "No podem equivocar-nos d'enemic. L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol fracturar com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran", ha dit des de l'escenari de plaça Catalunya. Òmnium també ha tancat files amb l'ANC i la necessitat de tancar la carpeta de la repressió, amb l'aplicació total de l'amnistia i el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, i afrontar el reconeixement del dret a l'autodeterminació i la resolució del conflicte polític.
La resta d'entitats convocants -el Consell de la República, l'AMI, el CIEMEN i la Intersindical- han fet crides a la unitat independentista i a abandonar la picabaralla interna, a preservar la idea de Catalunya com "un sol poble" en un moment que creixen els discursos d'odi, i a treballar per tenir sobirania tots els àmbits per guanyar la independència. Tampoc han faltat crítiques al Govern de Salvador Illa, acusat de ser una "sucursal del govern d'Espanya". De la manifestació n'ha destacat l'àmplia presència de jovent, actiu també durant els discursos polítics amb crits contra l'estat espanyol i a favor de la independència.
Orriols no taca la manifestació
De fons, l'amenaça de l'extrema dreta, que no ha tingut presència destacada a la concentració de la plaça Catalunya, ni tampoc en els càntics dels manifestants, enfocats contra l'Estat. Simpatitzants del partit islamòfob han participat de la manifestació blindats pels Mossos, amb alguns moments de tensió amb intercanvi d'insults. El protagonisme el van tenir al Fossar de les Moreres, la vigília de la Diada, i les bones perspectives demoscòpiques -"ens veurem a les urnes", cridaven els d'Orroils- han activat el corrent majoritari de l'independentisme per evitar caure en un replegament identitari que tindria, arribat el cas, poques perspectives d'èxit.