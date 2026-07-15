ERC posa condicions a Salellas per continuar al govern de Girona

ERC condiciona la seva continuïtat dins el govern municipal de Girona a la proposta de cartipàs que els faci arribar l'alcalde i a un funcionament "més eficient" de l'Ajuntament. Els republicans reclamen tant a Lluc Salellas com a Guanyem que faci passes cap aquest sentit i constaten "la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora fins a finals de mandat". Esquerra subratlla en un comunicat que la sortida de Junts del pacte obre "una situació d'incertesa institucional" que també "posa sobre la taula mancances que no són noves i obliguen a entomar debats pendents des de fa temps". ERC ha trigat 24 hores a consensuar la seva resposta al trencament del pacte arran de discrepàncies en el si de la formació.
Esquerra ha fet el seu primer posicionament públic arran del trencament del pacte aquest migdia, un dia més tard que Junts anunciés la seva sortida del govern. Ha estat a través d'un comunicat i sense que el tinent d'alcaldia Quim Ayats fes cap declaració. De fet, ell mateix s'ha remès a allò que diu l'escrit. Al text, els republicans no concreten encara quina serà la seva postura final. Si mantenir l'acord, ara ja amb Guanyem, o bé sortir del pacte. ERC assegura que "valorarà internament" la proposta que els faci arribar l'alcalde, Lluc Salellas, arran de la sortida de Junts, "una decisió que obre una situació d'incertesa institucional".
Més enllà de com quedarà el repartiment d'àrees -entre d'altres, els de Geis portaven Promoció Econòmica, Salut o Serveis Socials- els republicans també sostenen que el nou escenari "posa sobre la taula mancances que no són noves i que obliguen a entomar debats pendents des de la temps". I en aquest sentit, ERC reconeix que l'Ajuntament de Girona ha de funcionar "de manera més eficient" i que traslladarà a Guanyem "la necessitat d'aplicar mesures concretes que garanteixin aquesta millora fins al final del mandat".
ERC Girona assegura, en aquest sentit, que "tota decisió que es prengui" dins el govern municipal "ha de respondre als interessos de la ciutat i dels veïns i veïnes per damunt dels de qualsevol partit". Per això, des del partit ja avancen que els tres regidors de la formació -a més d'Ayats, Àdam Bertran i Raquel Robert- es posaran "a disposició d'allò que faciliti una Girona més governable, més eficient i amb més capacitat de resoldre les mancances actuals". La formació també expressa la seva "confiança" en el grup municipal a l'Ajuntament de Girona. Perquè, de fet, reconeix que és "qui millor coneix el context en què s'han desenvolupat els fets", en referència al trencament del pacte, i "la responsabilitat institucional que comporta formar part del govern municipal". "La nostra prioritat és la ciutadania", conclou ERC.
Les discrepàncies dins els republicans, entre l'executiva local de Girona i el grup municipal, han fet que la resposta no s'hagi consensuat fins al cap de 24 hores que Junts anunciés la sortida de govern. I de fet, trobar un escrit que satisfés les dues parts també ha comportat que la continuïtat d'ERC dins el pacte encara no estigui tancada, en espera dels moviments que faci Guanyem. De moment, l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona es manté, això sí, amb 11 regidors dels 27 que té el ple. D'aquests, vuit són de Guanyem i els tres restants, d'Esquerra. Els republicans, fins ara, han portat àrees i regidories com la de Cultura, Esports i Joventut o Treball.