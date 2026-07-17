Daniel Ruiz serà el candidat del PP a Girona a les municipals del 2027

L'actual president del PP a Girona, Daniel Ruiz, serà el candidat del partit a la ciutat en les pròximes municipals, el maig del 2027. Segons ha informat, el president del Partit Popular l'ha designat i la candidatura ha estat ratificada hores més tard pel Comitè Electoral Nacional, que aquest divendres a la tarda ha oficialitzat els candidats a les alcaldies de totes les capitals de demarcació de l'Estat. A banda, a Catalunya, Daniel Sirera Bellés serà el candidat a Barcelona, Xavier Palau Altarriba a Lleida i Maria Mercè Martorell Comas a Tarragona.
Segons Ruiz, assumeix la responsabilitat "amb il·lusió i sentit del compromís" i vetllarà per una ciutat "més segura, més neta, més ordenada i amb més oportunitats". El candidat també assegura que Girona necessita "recuperar el rumb després d'uns anys en què s'han deixat cronificar problemes que afecten el dia a dia dels veïns".
Ruiz assegura que l'Ajuntament "ha de tornar a centrar-se" en aquelles qüestions que afecten els ciutadans, com la seguretat, la neteja, l'habitatge, la mobilitat, el suport al carrer i uns serveis públics de qualitat.
El fins ara president del PP a Girona ha defensat sempre una manera de governar "basada en l'escolta, la proximitat i la gestió eficaç". A més, també ha agraït la feina feta pel portaveu del grup municipal, Jaume Veray. En els mesos que venen, Ruiz començarà una ronda de contactes amb entitats, associacions, comerciants i veïns de tots els barris per elaborar, com assegura, un programa de govern "construït a partir de les necessitats reals de la ciutat".