És real l'acostament entre el PP i Junts?

El febrer del 2024, en un dinar amb periodistes a Galícia, Alberto Núñez Feijóo es va obrir a un indult condicionat per a Carles Puigdemont. Una pregunta va sobrevolar Madrid: el líder del PP deia la veritat en privat -era un moment en què els populars batallaven al carrer contra la llei d'amnistia, encara en tràmit al Congrés dels Diputats-, o bé va ser simplement un descuit puntual? L'expresident gallec ha estat implacable contra Junts, però la posició central que té el partit independentista per destronar Pedro Sánchez l'ha convertit en un actor cobejat. Tant com perquè s'hagi produït un acostament real entre les dues formacions? Què hauria de passar perquè es materialitzés, arribat el cas?
"Sense contactes", sosté Junts
Míriam Nogueras s'ha convertit en un dels principals flagells de Sánchez, malgrat que Junts va investir-lo la tardor del 2023. És qui va verbalitzar la proposta del pas al costat del líder del PSOE per tal de salvar la legislatura i obrir una nova etapa que inclogués un relleu a la Moncloa. Els socialistes s'hi han tancat en banda i el PP continua demanant el suport a una moció de censura que serveixi per convocar eleccions. El partit de Puigdemont, això sí, no es veu en aquesta tessitura, i nega l'existència de contactes amb els populars. "No hi ha relació", ha assenyalat Nogueras aquest dilluns al programa Els Matins de TV3. Altra cosa, això sí, és que hi hagi votacions coincidents al Congrés.
Sempre s'encarrega de recordar-ho Gabriel Rufián, portaveu d'ERC. "Han pactat i votat 43 vegades en dos anys", ha remarcat en les últimes hores a través de la xarxa social X, on ha insistit que la idea del pas al costat de Sánchez és una "frivolitat" i una "mentida". Preguntada sobre si Feijóo, de manera directa o a través d'intermediaris, ha ofert a Puigdemont facilitats perquè es materialitzi l'amnistia, Nogueras ha negat que existeixin contactes amb el PP per aquesta qüestió. Altra cosa, això sí, és que el nou secretari general dels populars a Catalunya, Juan Fernández, assenyali que cal mirar al futur, com ja va dir Feijóo en la clausura del congrés que va entronitzar Alejandro Fernández.
Es pot girar full?
El malestar de Junts -ja ve de l'etapa de Convergència- es remunta més enllà del procés. La segona legislatura de José María Aznar va enterbolir tot allò que s'havia aconseguit amb el Pacte del Majèstic, i l'etapa de Mariano Rajoy, malgrat que al principi Artur Mas s'hi va voler entendre en l'època de les retallades pressupostàries, no va contribuir a millorar la situació. Més aviat al contrari. Les maniobres de les clavegueres de l'Estat contra els dirigents independentistes, la repressió policial de l'1-O, l'acció implacable de la Fiscalia i de la justícia per posar el Govern del referèndum a la presó i la incapacitat de trobar vies de diàleg van generar un caldo de cultiu que necessita temps per superar-se.
Feijóo defensava aquest dissabte, des de Barcelona, que calia "girar full" de l'etapa del procés. "Ara el que volem és mirar al futur; volem més perquè Catalunya mereix més", va assenyalar el líder del PP. Que Junts no faci costat a una moció de censura, encara que sigui instrumental, s'explica perquè no volen aparèixer com els causants de l'arribada al poder de la dreta i l'extrema dreta, i perquè els seus votants prefereixen Sánchez a Feijóo. Pel que fa a les coincidències en termes ideològics, Nogueras sempre defensa que ells -per exemple- estan a favor de la supressió de l'impost de successions i que, si això implica que el PP i Vox coincideixin amb ells, no ha de modificar el seu plantejament.
El paper de Vox
Com seria l'escenari a Madrid sense la presència de l'extrema dreta? Un Feijóo fort electoralment, sense la necessitat de pactar amb Santiago Abascal, aniria a buscar Junts i el PNB? El cert és que amb els nacionalistes bascos hi té una mala relació, i tampoc ha cultivat un acostament a Junts que vagi més enllà de la retòrica i les votacions coincidents al Congrés. La normalització dels acords amb Vox en clau autonòmica fan impossible que formacions sobiranistes s'acostin a Feijóo. La posició radical de l'extrema dreta sobre la llengua, els drets de les minories i l'anomenada "prioritat nacional" mantenen el PP ancorat en aquesta direcció, sabent que els necessitarà per governar a partir del 2027.
Què passarà l'any vinent, quan hi hagi eleccions a Espanya? Totes les enquestes -menys la del CIS- indiquen que el bloc conservador superarà la majoria de la investidura de Sánchez, sustentada en un resultat digne de Sumar i en l'aportació de Catalunya. Les projeccions electorals també mantenen que Junts i ERC poden caure a les urnes. Voldrà Feijóo normalitzar les relacions amb Puigdemont? El partit ja li ha assenyalat múltiples vegades que, si vol fer arribar missatges i concrecions, s'ha de desplaçar fins a Waterloo. El líder del PP s'hi ha negat sempre. A banda de l'amnistia jurídica, bloquejada pel Tribunal Suprem, hi ha una altra amnistia -la política- que tampoc acaba de fructificar.