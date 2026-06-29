El PP «amnistia» Junts per fer caure Sánchez: «No mirem el retrovisor»

El PP de Catalunya vol escenificar que està “unit” i vol reforçar-se al territori després d’un congrés com el celebrat dissabte en què Alejandro Fernández va ser reelegit com a president. Aquest dilluns, s’ha celebrat la primera reunió del comitè de direcció sortit del congrés. Juan Fernández ha fet avui la seva primera roda de premsa com a secretari general de la formació. Les relacions amb Junts han protagonitzat la compareixença, malgrat que Fernández no ha volgut parlar de “negociacions ni converses” amb el partit sobiranista, sinó de la necessitat d’anar a eleccions: “Si volen preguntar per una moció de censura, preguntin a Junts”.
Sobre possibles contactes amb Junts, en línia al discurs d’Alberto Núñez Feijóo en el congrés, quan es va referir a que ja existeix una majoria de PP, Vox i Junts per reclamar eleccions, el segon d’Alejandro Fernández ha assegurat que “no fan política mirant el retrovisor ni parlant de coses que no importen a la gent. Volem treballar per ser alternativa de govern”, ha dit.
Davant lainsistència dels periodistes sobre un possible acostament a Junts, Fernández ha dit que el PP defensa unes posicions i no té problemes per “coincidir amb Junts per baixar els impostos. Posar-nos d’acord en el que beneficia els interessos dels ciutadans”. Fernández ha dit que el PP català vol ser “la casa gran dels qui estan cansats de la decadència del nacionalisme i el socialisme”. I afrontar els problemes reals, “que és el que Albiol a Badalona”.
El número dos del PP ha apuntat directament a Salvador Illa, de qui ha dit que “administra els problemes, no els resol” i que "aplica les polítiques de Pedro Sánchez darrera una aparença de moderació”. El PP vol “desemmascarar el sanchisme d'Illa”. Fernández ha explicat que volen ser “l’alternativa real per als catalans que volen deixar enrere la decadència del procés i del socialisme”. “No podem normalitzar la immigració il·legal, com fa Illa, no podem normalitzar la multireincidència, com fa l’alcalde de Barcelona”, ha dit Juan Fernández, que ha insistit en l’”ordre” com a valor central del discurs del partit.
“El PP surt d’aquest congrés més unit i reforçat”, ha assenyalat el secretari general, que ha afirmat que han presentat 600 esmenes al projecte de pressupostos. No han descartat dur els comptes de la Generalitat al Consell de Garanties. De cara a les eleccions municipals, Fernández ha apuntat que una de les prioritats del PP a Catalunya és millorar la seva implantació territorial “a tots els racons de Catalunya, no només a l’àrea metropolitana”. El número dos dels conservadors ha assegurat que per enfortir el partit territorialment cal tancar moltes més llistes a les municipals.