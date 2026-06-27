Feijóo suma PP, Vox i Junts exigint eleccions: «Sánchez governa contra la majoria de la cambra»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dissabte Pedro Sánchez de voler continuar governant “contra la majoria de la cambra”, referint-se als vots sumats de PP, Vox i Junts reclamant noves eleccions , i ha assegurat que “governar contra el Congrés, cosa pròpia d’un cabdillisme que no es veia des de fa 50 anys”. Ho ha dit en la clausura del congrés del PP català, que ha reelegit Alejandro Fernández. Sense esmentar explícitament Junts, ha assenyalat que “un partit català ha demanat noves eleccions”.
Feijóo ha afirmat que "la majoria de catalans pensen com nosaltres", referint-se a molts ciutadans de centre i centre dreta que comparteixen molts dels valors del PP: "El problema és fer arribar el nostre missatge". Ha considerat que la "remuntada" que va protagonitzar el PP al passar de 3 a 15 diputats no és el punt d'arribada, sinó que ha de ser el punt de sortida dels resultats que busca el PP. "Catalunya serà la clau per fer fora Sánchez", ha clamat.
“El canvi no es pot fer sense Catalunya i encara menys contra Catalunya”. Ha proclamat que no tractarà els catalans “com a moneda de canvi”, reclamant un “major control de fronteres perquè una immigració descontrolada tensa els serveis socials”. Feijóo s’ha presentat com un gestor eficient per resoldre “els problemes reals de la gent, en lloc de buscar enemics exteriors” i ha afirmat que “cap dels polítics espanyols coneix com funciona Rodalies”, explicant que va experimentar-ho i que qui ho faci entendrà com n’és de fonamental que s’apliquin els pressupostos. “La política ha de servir perquè el país funcioni”, ha dit.
El president dels populars espanyols ha dit que el seu partit vol girar pàgina del passat, però ha assegurat: “No oblidarem el que ha patit el poble de Catalunya i no estem disposats a repetir-ho”. El dirigent gallec ha parlat de l’acte del Papa a la Sagrada Família com “el símbol d’una Catalunya capaç, no vam veure una part de Catalunya imposant-se sobre l’altra, sinó a una part d’Espanya oferint el millor que té”, invocant una “ Catalunya gran, cosmopolita i universal”. Ha acusat el sobiranisme d’”estendre la discòrdia”.
Feijóo ha donat l’enhorabona a Alejandro Fernández per la seva reelecció, recordant que va passar per moments molt difícils, quan el partit va estar a punt de perdre la seva representació al Parlament. I ha proclamat les raons per les quals creu que el PP és la millor alternativa per a Catalunya: la llibertat, l’ordre i la responsabilitat. “Durant la dictadura, es reclamava llibertat. I ara, ja no interessa la llibertat?”. “Catalunya ha de ser la casa comuna de tots els catalans”, ha sentenciat, assenyalant que vol que “tots els catalans puguin viure en llibertat”.
Ha incidit en la necessitat de preservar l’”ordre”, segons ell en perill ara mateix a Catalunya, reclamant que els comerços puguin obrir “sense por”: “No pot ser més fàcil entrar en aquest país incomplint les normes que amb un contracte de treball, no pot ser que sigui més fàcil ocupar un habitatge que adquirir-lo. Ja està bé de tanta inseguretat!”.
Abans de Feijóo, ha intervingut Alejandro Fernández, que acabava de ser reelegit sense oposició amb un contundent 97,51% dels vots. Ha dibuixat una Catalunya “líder en fracàs escolar, en economia, amb milers d’empreses que van marxar, en ocupacions il·legals perquè a Catalunya hi ha el 43% de les de tot l’estat”.
Alejandro Fernández: "Patim una crisi moral"
Alejandro Fernández s’ha referit al “lideratge aspiracional” del Papa, recordant que va sortir de la Sagrada Família amb una autoestima reforçada i acusant les esquerres d’”apropiar-se” de les paraules de Lleó XIV. Ha atribuït l’èxit del viatge a un missatge que transcendeix interessos materials, el que li ha servit per atacar socialistes i independentistes de ser víctimes d’una “crisi moral” que pateix la societat catalana.
S’ha referit a Salvador Illa fent-lo responsable de governar amb uns socis que, segons ell, són els que han dut Catalunya a la decadència, i a Pedro Sánchez i als protagonistes dels darrers escàndols, com Koldo, José Luis Ábalos i Rodríguez Zapatero, per dir que “aquí ja només falten el Vaquilla i el Torete perquè mare meva, quina tropa!”.