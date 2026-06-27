Juan Fernández serà el secretari general del PP català i Lorena Roldán portaveu al Parlament

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha desvetllat finalment una de les poques incògnites del congrés que el partit celebra a l’Hotel Grand Marina. El portaveu de la formació al Parlament, Juan Fernández, serà el nou secretari general i, per tant, el número dos de l’organització. Era el nom que més circulava en les darreres setmanes, com Nació va informar .
Juan Fernández deixarà el càrrec de portaveu al parlament, que serà ocupat per la diputada Lorena Roldán, propera a Alejandro Fernández. D'aquesta manera, qui serà reelegit president de la formació conservadora a Catalunya aconsegueix situar una persona de la seva sintonia en un lloc tan estratègic com el de portaveu a la cambra.
Alejandro Fernández ha intervingut davant del congrés encara com a candidat a liderar el partit, però sabent ja que era l’únic que havia presentat la seva candidatura, com es preveia. Ho ha fet després que arribés al congrés el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha escenificat complicitat amb el dirigent català després de temps de tensions entre els dos polítics.
El candidat a la presidència dels populars catalans ha promès “un salt inèdit” del PP en la política catalana: “Estem en disposició de situar el nostre partit en un lloc inèdit en la nostra història”, reclamant la unitat com a “essencial”. Ha demanat de passar “de la resistència al creixement i la victòria. No tenim excuses per no seguir creixent”. Ha al·ludit als seus adversaris sobiranistes i socialistes assegurant que el PP no vol ser com ells, “on tot són rancúnies, murs i cordons sanitaris”.
Fernández ha explicat perquè persones com ell, amb vocació política i idees de centre dreta, mai es van adherir a CiU: “Perquè ja deien que no se sentien espanyols, que ho eren perquè no tenien altra opció, i per nosaltres ser catalans i espanyols és innegociable”. Ha afirmat que l’objectiu primer del PP és “créixer per ser decisius al Parlament, obtenir uns bons resultats a les municipals i contribuir des de Catalunya a la victòria de Feijóo a Espanya”.