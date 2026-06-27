«Llei i ordre» i ni parlar-ne de Junts: el PP català aprova per unanimitat la ponència política

Catalunya: llibertat, ordre i prosperitat. Així es titula la ponència política que aquest dissabte ha aprovat el congrés del PP de Catalunya. Juan Milián, senador del partit i autor de molts dels documents ideològics que elabora la formació, ha defensat el text davant del ple congressual. El text de la ponència incideix en “la cultura de la llei i l’ordre” i vol ser un full de ruta per un futur en el qual el que ha estat el procés se’n vagi per no tornar.
“Durant els darrers anys, els diferents governs de la Generalitat han estat més un problema que una solució per als catalans. Les seves polítiques han agreujat problemes tan importants com la seguretat i l’habitatge”. El PP català propugna “de manera urgent un nou model de finançament autonòmic, amb més recursos i fruit del consens” amb la totalitat de les comunitats autònomes. Els populars reclamen “un acord multilateral com abans millor que garanteixi un finançament adequat, exigeixi responsabilitat en la gestió i permeti enfortir l’estat del benestar”.
La ponència presenta el PP com una alternativa de “llibertat” enfront el socialisme i el sobiranisme, i defensa una “simplificació” fiscal i administrativa per als emprenedors i les famílies. Però és el bloc de seguretat on el PP posa més càrrega ideològica, propugnant l’expulsió dels immigrants que delinqueixin ("qui ve a delinquir no té cabuda en la nostra societat") i advertint contra el caràcter “totalitari” del “fonamentalisme islamista”.
"El fonamentalisme islamista -diu el text- constitueix un dels reptes més importants per a les societats democràtiques europees. Cal distingir amb claredat entre la immensa majoria de ciutadans musulmans plenament integrats i respectuosos amb les nostres lleis, i una ideologia política totalitària que pretén subordinar la llibertat individual a una interpretació extremista de la religió. Catalunya no pot ignorar aquest fenomen ni minimitzar-ne els riscos".
El PP també referma el seu discurs antiocupacions il·legals, aspecte sempre present en els missatges de la formació quan opina sobre habitatge. Els populars defensen l’expulsió exprés -en 24 hores- dels qui ocupin habitatges. El text de la ponència és un contenidor de tots els ingredients ideològics del partit.
"Refundar democràticament Catalunya"
Juan Milián, en la seva intervenció davant el congrés, ha subratllat la voluntat de "reconstruir Catalunya", subratllant el que diu el text sobre la necessitat de "refundar democràticament Catalunya". Segons el PP, les institucions catalanes han actuat en els darrers anys per crear estructures "clientelistes" o "ideològiques" al servei dels aprtits sobiranistes. Segons ells, amb el PP la Generalitat estarà "al servei de tots".
Si de cas, el que més sorprèn de la ponència és allò que no diu. Especialment pel que fa a la política de pactes. Aquí, els conservadors obvien expressament tota al·lusió a Junts. Com també a Vox, el gran adversari per la dreta més extrema. El mateix Milián ho ha repetit aquests dies: “No volem parlar dels altres partits, sinó dels catalans”. Una manera de deixar les portes obertes a un futur que encara pot dur sorpreses. També és una forma d’evitar possibles discrepàncies internes en un tema -les relacions amb el partit de Carles Puigdemont- que és molt sensible dins de la militància.
La ponència ha estat aprovada per unanimitat. Ha rebut 47 esmenes, 25 de les quals han estat integrades i 18 han estat transaccionades. No és precisament la ideologia el que genera controvèrsia en els rengles del PP de Catalunya.