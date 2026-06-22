«Illa és el Zapatero de la nostra època»: Alejandro Fernández escalfa motors de cara al congrés del PP

A cinc dies del congrés que el reelegirà sense oposició, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha lluït aquest dilluns duresa política amb el sobiranisme en la seva intervenció al Fòrum Nova Economia. El cap dels populars catalans ha assegurat que avui “no s’estan cremant contenidors, però la situació és més greu: el desmantellament de l’Estat a Catalunya i un projecte per anar a un model confederal plurinacional, que lidera el Partit Socialista”. El líder del PP català ha assegurat que el procés “ha mutat”.
Alejandro Fernández ha qualificat el president Salvador Illa de “Zapatero de la nostra època” pel seu caràcter “cursi, del que cal desconfiar”, que és com ha definit l’apel·lació del polític socialista al “reencontre”. Ha acusat Illa de “dir mentides greus fundacionals”, com haver assegurat en campanya que mai donaria suport a l’amnistia i que mai pactaria amb el “separatisme”. El president del PP català ha criticat Illa per haver “permès a Ábalos i Koldo entrar fins a la cuina del ministeri de Sanitat” en el cas de les mascaretes, assegurant que té “responsabilitats polítiques” en aquest cas.
Sobre els casos de suposats escàndols que encercla el govern de Pedro Sánchez, Alejandro Fernández ha assenyalat que s’han d’acatar les decisions judicials, "agradin o no". I s’ha limitat a dir, sobre el cas que empaita Begoña Gómez que es limitarà acatar les disposicions dels jutges.
Fernández ha posat com a exemple del desmantellament de l’Estat el canvi efectuat al Consorci de la Zona Franca, on l’Estat perdrà la majoria al ple, i ha dit que ja només manca obtenir de l’Estat l’Agència Tributària pròpia i un poder judicial propi. Ha assegurat que “hi ha ministres d’Espanya atacant jutges, atacant la monarquia, igual que en els temps del procés”.
Alejandro Fernández ha cridat a reaccionar contra “la suposada superioritat moral de les esquerres i del nacionalisme”, i s’ha queixat de la “manca d’alternativa, no ja de sigles sinó de projecte” que hi hauria a Catalunya. Ha reiterat la preeminència de “la cultura del no” i “el perroflautisme contemplatiu que governa Catalunya des de fa dècades”. “La turismofòbia és un autèntic suïcidi per Catalunya, per part dels qui tampoc volen indústria, ni agricultura extensiva perquè diuen que és de terratinents, però extensiva no perquè trinxa el territori”.
Sobre la situació a Rodalies, Alejandro Fernández ha dit que el primer que s'hauria de fer és "executar els pressupostos, perquè s'acusa l'Estat de no executar els pressupostos aprovats quan el Govern de la Generalitat tampoc ho fa". Fernández ha reclamat una simplificació administrativa "i això no es resol creant nous consorcis", alhora que ha dit que té pocs prejudicis sobre qui té el control d'aquests consorcis: "L'important és que funcioni".
La propietat privada, "en perill"
El dirigent conservador ha fet una defensa aferrissada de la “propietat privada”, segons ell "en perill" per les ocupacions il·legals d’immobles, i ha sostingut que l’única política eficaç davant la crisi de l’habitatge és la liberalització del sòl: “S’està fent just a l’inrevés del que fa el Govern de la Generalitat”. I s’ha mostrat igualment crític amb l’estat de l’educació, on “s’han imposat els pitjors prejudicis de l’esquerra i els pitjors del separatisme, i així tenim un dels pitjors models educatius d’Europa”.
Avui, el gruix dels actors polítics del PP han acompanyat un Fernández que fins fa ben poc observaven a distància, mirant sempre de reüll cap a Madrid per escrutar els senyals que emetia una direcció de Génova que mai ha tingut el tarragoní en el seu santoral. Hi eren Daniel Sirera, l’alcalde Xavier García Albiol, el secretari general sortint, Santi Rodríguez, l’exregidor Alberto Fernández, el portaveu al Parlament Juan Fernández, el diputat al Congrés Nacho Martín Blanco i l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, entre d’altres.
Però, per una vegada, el partit es disposa a escenificar un clima de pau interna que és real, però que conviu amb les tensions de sempre. La situació política espanyola nodreix les esperances d’Alberto Núñez Feijóo i no és el moment per airejar divisions clàniques, sinó per “fer bondat” mentre s’espera l’anunci de les urnes.
Del món econòmic hi havia al Palace Antoni Cañete i Josep Ginesta (Pimec), Toni Picó (Foment), Valentí Pich (Consell General d’Economistes), Carlos Puig de Travy (Col·legi d’Economistes) i l’empresari Tatxo Benet, entre d’altres. La proximitat d’un possible canvi de cicle també ho detecten amb olfacte fi les elits econòmiques.
Sintonia amb Álvarez de Toledo
La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha presentat Fernández. Tots dos polítics no amaguen la seva sintonia i que comparteixen un discurs de duresa envers el sobiranisme, tot i que el dirigent tarragoní hi introdueix més elements d’ironia enfront un missatge sempre més sec i tallant de la diputada, que va ser cap d ellista del PP per Barcelona el 2019, recollint un dels pitjors resultats de la història electoral del partit a Catalunya.
Álvarez de Toledo ha assenyalat que desconfia dels simpàtics i dels que mostren tarannà, esmentant Rodríguez Zapatero, de qui ha dit que Catalunya va ser la primera de les seves víctimes quan va prometre que donaria suport a l’Estatut que aprovés el Parlament: “Va ser la mentida fundacional del procés: afalagar a canvi del poder”. Salvador Illa seria, segons ell, deixeble del tarannà de Zapatero: “El mateix càlcul, la mateixa rendició moral”, mentre que el seu contrapunt seria Alejandro Fernández.