La revenja d'Alberto Fernández contra Daniel Sirera

Ningú al PP català entén perquè tot un secretari general del PP a Barcelona, Salva Torres, va anar a una votació arriscada. Aquest dimarts, la militància del partit va elegir els compromissaris (806 en total, dels quals 161 són nats, 644 elegibles i 1 del comitè organitzador) que participaran en el congrés del partit del 27 de juny. Era gairebé un tràmit perquè en la immensa majoria de districtes i juntes locals es van consensuar les llistes. La sorpresa es va produir al districte d’Horta, on Torres, número dos de Daniel Sirera, cap del grup popular a l’Ajuntament, va ser derrotat en una votació aparentment menor però que és políticament molt significativa.
Home de la confiança de Sirera, encapçalava una llista de sis militants per ser compromissaris al congrés. Però Manuel Conde, un històric del PP, el va superar per 12 vots a 7. D’aquesta manera, el segon del cap de files al consistori es queda sense poder assistir al congrés com a compromissari. El fet es produeix en un context de malestar de sectors de la militància amb un Sirera que ja fa mesos que va forçar un canvi en l’estructura del partit a la ciutat.
El dirigent vol tornar a ser l’alcaldable del PP a Barcelona i està engreixant la seva maquinària electoral. Per això havia de tenir el partit sota control. Mentra tenia cura de la relació amb Alberto Núñez Feijóo, l’octubre passat va obtenir de Génova la creació d’una junta local de la formació que presidiria, com va avançar Nació. Era un òrgan nou, que havia existit fa molts anys i amb el qual s’alliberava de la tutela de la direcció provincial, en mans de l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, amb la qual manté un llarg enfrontament.
Després, el gener passat, va procedir a apartar alguns presidents de junta de districte. Això va generar un fort rebuig en sectors històrics del PP barceloní, en especial entre els seguidors d’Alberto Fernández Díaz, exregidor i persona encara amb predicament entre la militància. Un dels districtes on va haver més enrenou va ser Horta, feu fernandista. Sirera va forçar la renúncia de Manuel Conde, un dirigent arrelat que presidia la junta per elecció dels militants hortencs. Això va accentuar la distància entre Alberto Fernández i el cap de files dels conservadors a l'Ajuntament, que mai han tingut una bona relació.
Aquest dimecres, hi havia molts comentaris veu baixa al PP barceloní i malestar en l’entorn de Sirera, que rep una bufetada a les portes del congrés. El regidor vol afermar la seva posició i evitar que a Génova s’obri un interrogant sobre el cartell municipal a Barcelona. Aquest dissabte, el partit convoca una botifarrada a la Guineueta amb motiu de l’obertura d’una oficina informativa del PP. Hi assistirà el secretari general, Miguel Tellado, i Sirera vol mostrar capacitat de convocatòria. Com comentava un veterà del partit: "I si hi va poca gent?".