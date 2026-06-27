Home d'Albiol i militant des dels 18: així és Juan Fernández, nou número dos del PP català

El d’aquest dissabte ha estat un dels congressos més plàcids i amb menys sorpreses dels que ha celebrat el PP de Catalunya . Pocs dels presents han mostrat estranyesa quan un satisfet Alejandro Fernández -visiblement alleugerit després de moltes desavinences amb Génova, ara superades- ha anunciat el nom del nou secretari general de la formació. Serà el fins ara portaveu al Parlament, Juan Fernández (Badalona, 1986). El seu nom circulava des d efa setmanes, com Nació va informar .
Juan Fernández és “sector Badalona” en estat pur. Persona de la total confiança de Xavier García Albiol, a qui li deu la seva carrera ascendent, va entrar a militar al PP als 18 anys. Als 21 ja era regidor, després de les eleccions municipals del 2007. Des d’aleshores ha fet costat a l’alcalde badaloní en un llarg itinerari que l’ha dut a la majoria absoluta al consistori.
Albiol és un poder fàctic al PP català. Una alcaldia important amb majoria absoluta és gairebé un miracle a ulls de la cúpula popular, que dona un tracte exquisit a Albiol, es combregui o no del tot amb el seu discurs i estil particular. L’alcalde ha donat als seus una de les poquíssimes victòries inapel·lables que han pogut gaudir a Catalunya i això té un preu. Quan es van confeccionar les llistes al Parlament, Juan Fernández va ser en un lloc destacat de la circumscripció de Barcelona i fou elegit portaveu a la cambra.
Alejandro Fernández ha sortit de la situació perifèrica en què es trobava i ha pogut situar gent propera en llocs rellevants de la nova direcció, però Génova ha considerat que el número dos havia de tenir una altra procedència. Juan Fernández ha estat l’elegit, potser sense entusiasmes en el tot PP, però amb prou conformitat.
A un partit com el PP -i en tots, de fet-, amb moltes friccions tribals, ningú troba unanimitat d’afectes. Hi ha qui retreu al nou secretari general el seu paper com a portaveu, que qualifiquen de massa discret. També hi ha qui assenyala que no disposa d’una carrera professional potent. Fill del barri badaloní de Llefià, Fernández no va culminar els seus estudis de dret. Però a la vegada -i Alejandro Fernández ho ha subratllat a l’anunciar el seu nom- no genera enemistats i ha mostrat un tarannà cordial.
Ara haurà de treballar en una de les àrees més feixugues de la política: la del tracte amb les persones, fent de gestor de crisis locals i problemes, com correspon al cap d’una maquinària política que s’ha de moure sobre el terreny, sobretot de cara a la confecció de les llistes municipals. Molta feina, tanta que algú a la direcció ha pensat que Juan Fernández havia de cedir el càrrec de portaveu i que Alejandro Fernández tenia dret a posar-hi algú de la seva corda. Serà la diputada per Tarragona Lorena Roldán.