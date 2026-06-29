El PSC, ERC i els Comuns alerten de l'apropament entre el PP i Junts per fer caure Sánchez

El PSC, ERC i els Comuns han alertat aquest dilluns de l'apropament entre el PP i Junts per fer caure Pedro Sánchez. Mentre els juntaires insisteixen a reclamar al president del govern espanyol un pas al costat per rellançar la legislatura, la resta de grups demanen als independentistes que s'aclareixin i diguin si volen o no pactar amb Alberto Núñez Feijóo. L'escenari d'una moció de censura no es contempla, perquè ningú vol aparèixer com el responsable de l'arribada del PP i Vox a la Moncloa.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, veu que hi ha proximitat entre Junts i PP en certes propostes i ha demanat al partit de Carles Puigdemont que faci una "revisió" i una "reflexió" de les coincidències amb els populars aquestes últimes setmanes al Congrés. "Cada vegada és més visible", ha dit. Els dos partits, per exemple, van votar amb Vox per demanar una moció de confiança a Sánchez, cosa que no passarà. Moret ha recordat que el PP fa anys que "es posiciona contra Catalunya", per exemple ambl l'amnistia.
La portaveu del PSC ha donat la "benvinguda" al PP i al seu president, Feijóo, per dir ara que volen girar full respecte al procés a Catalunya. Però ha afegit que per fer-ho possible "s'ha de fer efectiva l'amnistia". En aquest sentit, ha instat els populars a retirar els recursos que continuen vius al Constitucional presentats pel PP i comunitats autònomes governades pels populars. "Volem recordar a Feijóo que Catalunya no està al servei de ningú i menys de qui l'ha utilitzat com a arma política i electoral", ha reblat.
També ERC ha alertat de possibles aliances entre els dos partits. La portaveu republicana, Elisenda Alamany, ha dit que Feijóo està "desesperat" i que busca una entesa amb Junts, si bé en la darrera compareixença al Congrés no va fer-los cap proposta política. La dirigent independentista ha alertat que hi ha "l'únic rum-rum preocupant" que hi ha -manllevant la referència utilitzada per Nogueras sobre les opcions d'un pas al costat de Sánchez- és el del líder del PP amb els de Puigdemont. "Aliar-s'hi és una temeritat", ha alertat Alamany.
Els Comuns, per la seva banda, han exigit a Junts que aclareixi si vol un govern espanyol amb PP i Vox. "Ens estan marejant", ha dit la portaveu, Aina Vidal, en roda de premsa. Segons ella, els juntaires es contradiuen perquè diuen que no volen un govern d'extrema dreta però alhora hi voten conjuntament. "Deixin de pactar amb l'extrema dreta", ha etzibat Vidal. En aquest sentit, ha demanat als independentistes que s'esperin a veur els comptes abans de rebutjar-los. Junts ja ha dit que no els aprovarà, i tampoc ERC està ara "en la pantalla" de negociar els pressupostos espanyols.