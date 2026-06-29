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Nogueras demana al PSOE que mediti sobre el pas al costat de Sánchez

Política

  • La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, aquest dimecres al Congrés

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Publicat el 29 de juny de 2026 a les 09:59
Actualitzat el 29 de juny de 2026 a les 10:00

La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha descartat aquest dilluns "contactes" amb el PP per a una hipotètica moció de censura i ha demanat al PSOE que "mediti" sobre l'anomenada 'via Starmer', que suposaria un pas al costat del president Pedro Sánchez i la investidura d'un altre candidat, com va fer Artur Mas el 2015. En una entrevista a TV3, Nogueras ha rebaixat importància a qui hauria de ser l'alternativa a Sánchez, si bé ha subratllat que hauria de tenir "capacitat de complir" els acords assolits. Per altra banda, la portaveu de Junts al Congrés ha reiterat el seu 'no' als pressupostos estatals del 2027, que aquest dimarts el Consell de Ministres comença a confeccionar, perquè Catalunya "no ha cobrat" tot el que tenia projectat en anteriors comptes.

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