Els socis i l'oposició aprofiten el relleu a Drets Socials per demanar més canvis al Govern

Amb tons i peticions diferents, però tots els partits del Parlament s'han posat d'acord per aprofitar el relleu a la conselleria de Drets Socials per demanar més canvis al Govern. Aquesta ha estat la reacció unànime a l'anunci fet aquest dilluns per Salvador Illa, que ha comunicat que Mónica Martínez Bravo plega per decisió personal i que el fins ara secretari general del Departament, Raúl Moreno, serà el nou conseller.
Per la part del socis d'Illa, ERC ha demanat "endreçar" l'executiu mentre que els Comuns han recuperat la seva proposta de dividir el Departament de Territori davant l'excés de carpetes obertes. Des de l'oposició, Junts considera que el "canvi cosmètic" queda molt lluny de la "remodelació profunda" que fa setmanes que exigeixen a Illa, mentre que el PP demana directament al president que plegui i la s'ha referit a les reprovacions de les conselleres al Parlament.
Els socis apunten cap a Territori
ERC creu que la substitució a Drets Socials "no serà el darrer canvi" en el Govern. "Creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que té avui Catalunya", ha sentenciat la secretària general del partit, Elisenda Alamany, que ha apuntat a Salut i Territori argumentant que una de les titulars està de baixa i l'altra "es presentarà" com a candidata a Girona a les municipals. Preguntada per si negociaran uns comptes de 2027, Alamany ha dit que el president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà d'"endreçar" primer el Govern si vol parlar-ne.
Per la seva banda, la presidenta parlamentària dels Comuns, Jéssica Albiach, ha exigit una fragmentació del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. La líder dels Comuns ha considerat que és "inabastable per a una única consellera tots els reptes que s'han d'entomar" en declaracions als mitjans des d'Aiguamúrcia. Albiach no descarta demanar canvis més endavant: "El president i el Govern ja té pressupostos, se li han acabat les excuses i, per tant, a veure com funcionen i, si no, exigirem les remodelacions que calguin".
Junts demana una "remodelació profunda"
Des de l'oposició, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha qualificat de canvi "cosmètic" el relleu a Drets Socials i ha reclamat una "remodelació profunda" al Govern. "És un canvi que queda molt curt. No és una qüestió d'un o dos consellers, és una qüestió estructural", ha dit Vergés en roda de premsa des del Parlament. A més, ha recordat que la cambra catalana ha aprovat el cessament de tres conselleres. Vergés ha criticat la "manca de disponibilitat i capacitat" de Martínez Bravo i li ha retret que hagi viscut a cavall entre Barcelona i Madrid. Pel que fa a Moreno, l'ha qualificat de "corresponsable" de la mala gestió perquè fins ara ha ocupat la secretaria general del departament.
Des del PP, el seu secretari general Juan Fernández, ha considerat que el relleu a Drets Socials és un "símptoma d'esgotament d'un govern que no governa". "El relleu més important que s'ha d'afrontar és el del president de la Generalitat", ha afegit en roda de premsa. Segons Fernández, l'executiu català no governa i "tot el que fa és en benefici de Sánchez i del seu interès personal". Per últim, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha afirmat que el canvi demostra que el Govern “sembla que esperi que, no fent res, les coses es resolguin soles”. En una roda de premsa, Casadevall ha assenyalat que “els carrers bullen de demandes” i que el Parlament ja ha reprovat tres conselleres. “Però el Govern està entestat a fer-nos creure que no passa res”, ha afegit.