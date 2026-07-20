L’empresari Julio Martínez implica Zapatero en les comissions pel rescat de Plus Ultra

L'empresari Julio Martínez Martínez, conegut com a "Julito" i un dels socis de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha implicat l'exlíder socialista en la investigació sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En un escrit remès al jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, un dia abans de declarar com a investigat, Martínez Martínez sosté que "es va pactar el cobrament d'una comissió de l'1% sobre l'ajuda pública concedida a la companyia" i assegura que Zapatero va tenir un "paper actiu" en l'operació.
En el document, Martínez explica que, tot i que formalment ell figurava com a intermediari, era Zapatero qui "marcava els passos a seguir" en l'assessorament a Plus Ultra. L'empresari assegura que l'expresident del PSOE va recomanar als responsables de l'aerolínia que "busquessin finançament" a través del Banc Santander i de CaixaBank abans que la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) acabés aprovant el rescat. Martínez assegura, a més, que el 26 de febrer del 2021 va ser el mateix Zapatero qui li va comunicar que l'ajuda seria concedida dies abans que el Consell de Ministres l'autoritzés oficialment.
Una comissió de l'1%
En l'escrit presentat al jutjat, l'empresari explica que el juliol del 2020 Análisis Relevante, empresa de Martínez, va signar un contracte amb Plus Ultra, amb uns honoraris mensuals de 5.000 euros. No obstant això, sosté que aquests pagaments remuneraven, en realitat, l'assessorament que Zapatero prestava a l'aerolínia des de feia mesos.
A més, relata que el gener del 2021 es va formalitzar un segon contracte amb la mercantil Idella Consulenza Strategica, segons el qual aquesta societat havia de percebre l'1% del finançament si finalment prosperava el rescat públic. Segons Martínez, la pressió mediàtica generada al voltant de l'operació va portar els implicats a ajornar el cobrament d'aquests honoraris fins al 2026 i a canalitzar-ne una part a través d'altres empreses vinculades.
La relació entre Zapatero i Martínez
L'empresari també descriu com va començar la seva relació amb Zapatero i explica que es van conèixer el 2011 arran de la compra d'un habitatge propietat del matrimoni de l'expresident a Vera (Almeria), i que van consolidar una amistat gràcies a la seva afició compartida per sortir a córrer. Martínez relata que aquesta relació d'amistat va derivar en la creació de la consultora Análisis Relevante el 2019. Tot i que Zapatero no figurava formalment ni a l'accionariat ni als òrgans de govern de la societat, Martínez assegura que era qui "liderava" el projecte, definia l'estratègia empresarial i captava clients aprofitant la seva agenda institucional i les seves relacions internacionals.
L'origen dels 286.000 trobats a casa l'empresari
En el mateix escrit, l'investigat també dona explicacions sobre els 286.000 euros en efectiu que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va intervenir al seu domicili de Madrid. Martínez sosté que aquests diners provenien de la venda d'actius immobiliaris i "no tenen cap relació" amb la investigació sobre el rescat de Plus Ultra. Martínez també assegura que presenta aquest escrit amb la voluntat de "col·laborar i contribuir a l'aclariment dels fets" abans de comparèixer davant el jutge.