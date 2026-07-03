Hisenda obre una inspecció fiscal a la família Zapatero

L’Agència Tributària ha comunicat al jutge de l’Audiència Nacional (AN) José Luis Calama que ha obert actuacions de comprovació i investigació a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona Sonsoles Espinosa i les seves filles, Alba i Laura Rodrígiez.
En un escrit remès al jutge aquest divendres, l’Agència Tributària també diu que està investigant les declaracions de l’empresa de les filles, Whatthefav, i del seu soci Julio Martínez, investigat en el mateix ‘cas Plus Ultra’. Aquesta decisió arriba l’endemà que l’Advocacia de l’Estat decidís personar-se en nom de l’Agència Tributària en la peça separada oberta contra Zapatero per les joies del seu despatx.
L’Agència Tributària ha concretat que analitzarà, a través de les seves delegacions especials de la Comunitat Valenciana i Madrid, els impostos sobre societat, valor afegit, renda de les persones físiques, patrimoni i temporal de solidaritat de les grans fortunes. Ho farà abastant exercicis de 2021 a 2025.
Entre el llistat de persones i empreses que investiga hi ha Julio Martínez, propietari d’Análisis Relevante, l’empresa de consultoria en la qual van estar contractats Zapatero i les seves filles –a través de la seva pròpia agència, Whatthefav -. Martínez també està investigat en el cas i haurà de declarar el pròxim 21 de juliol.
Pel que fa a la família de Zapatero, l’Agència Tributària ha anunciat que investiga la seva pròpia activitat, la de la seva dona Sonsoles Espinosa, les dues filles i la seva empresa Whatthefav. El jutge també va acordar investigar Laura i Alba Rodríguez, tot i que no va fixar cap data per interrogar-les.