Calama ordena investigar les filtracions sobre Zapatero i identificar-ne els responsables

El jutge de l’Audiència Nacional (AN) José Luis Calama ha acordat deduir testimoni a la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid perquè investigui les filtracions sobre el cas Plus Ultra i n’identifiqui els responsables “donada la gravetat dels fets i el seu potencial encaix en tipus penals de revelació d’actuacions declarades reservades”. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l’AN, així com el contingut de les seves agendes personals. En un text enviat aquest dijous, el jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern atès que les que s’han fet servir fins ara han estat “insuficients”.
En la seva interlocutòria, Calama denuncia les filtracions “constants” que s’han produït d’ençà que les actuacions van ser posades a disposició de les parts personades a través de la plataforma ‘Cloud’. Aquestes filtracions, indica Calama, van arribar a la seva “màxima expressió” aquest dimecres, quan es va difondre l’informe de la UDEF sobre una presumpta nova influència de Zapatero a Bolívia.
Aquests fets, segons el magistrat, no només constitueixen una vulneració del deure del secret extern, sinó que també poden integrar il·lícits penals, en particular els referents a la revelació d’actuacions processals secretes o d’informacions reservades. El jutge apunta que les mesures actuals han estat “insuficients” per garantir el secret extern i diu que n’adoptarà de noves.
En concret, Calama ha decidit que es formi una peça “d’informació delicada” en la que s’incloguin les gravacions audiovisuals de les declaracions de testimonis i investigats en la causa, i que sigui accessible “únicament” pel jutjat i la Fiscalia. També ha decidit que només l’acusació popular agrupada -coordinada pel PP- pugui accedir a la plataforma Cloud.
El magistrat diu que facilitarà a les defenses i a l’acusació popular agrupada la transcripció del contingut de les declaracions, però que no oferirà cap còpia de les gravacions fins a una hipotètica obertura de judici oral. Si algun dels lletrats vol consultar alguna cosa en concret, ho podrà fer a la secretaria del jutjat, però no se li podrà facilitar les gravacions. La decisió de Calama arriba pocs dies després que es filtrés la declaració de Zapatero davant el jutge, així com el contingut de les seves agendes personals o de les converses amb la seva secretària – també investigada en el cas - Maria Gertrudis Alcázar.