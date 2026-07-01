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La directora de l'Agència Tributària deixarà el seu càrrec i el PP ho vincula al cas Zapatero

Política

  • Soledad Fernández, fins ara director general de l'Agència Tributària -

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Publicat el 01 de juliol de 2026 a les 17:04

La directora general de l’Agència Tributària, Soledad Fernández, deixarà el seu càrrec “pròximament” després d’haver sol·licitat un relleu, segons han confirmat fonts d’Hisenda aquest dimecres. El ministeri explica que la directora va demanar fa mesos el relleu i que es va acordar posposar el canvi fins a la finalització de l’actual campanya de la renda. El PP ha atribuït aquest relleu al fet que Fernández va ser citada pel seu partit a la comissió d’investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) al Senat per donar explicacions sobre les joies de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Les fonts d’Hisenda neguen que hi hagi cap “crisi” al ministeri i remarquen que Fernández "no ha dimitit".

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