Primer canvi al Govern d’Illa: relleu a la conselleria de Drets Socials

Primer canvi al Govern de Salvador Illa: la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, no continuarà al capdavant del Departament i el seu número dos, el fins ara secretari general, Raúl Moreno, la substituirà ja des d'aquest dimarts, tal com ha avançat El Periódico. El relleu a l'equip d'Illa es produeix a petició de la mateixa Martínez Bravo, que ha optat per fer un pas al costat.
Illa ha comparegut aquest dilluns des de Palau per compartir els detalls de la substitució, que respon a incompatibilitats amb la vida personal de la ja exconsellera, que vivia entre Barcelona i Madrid. El president de la Generalitat s'ha centrat a elogiar Moreno i ha recordat que és la primera vegada que un educador social és membre del Govern. "Ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques", ha insistit Illa.
"El seu compromís amb els drets socials ha estat vital", ha reiterat, alhora que ha tret pit de l'equiparació salarial del tercer sector i de l'atenció a la dependència. "Els canvis globals ens interpel·len amb nous reptes i necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral per protegir la convivència i la integració. Volem una Catalunya més igualitària, justa i cohesionada", ha subratllat.
Al llarg de les últimes setmanes s'han multiplicat els comentaris interns sobre la possibilitat de més canvis al Govern, que va arrencar la singladura fa pràcticament dos anys, però de moment se circumscriuran al relleu de Martínez Bravo per Moreno. Això, en una conselleria de Drets Socials porta anys sota el focus, especialment des que va esclatar el cas de la DGAIA pels menors extutelats.