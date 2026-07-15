Aliança fitxa una excandidata del PDECat al Senat com a alcaldable a Castelló d'Empúries

Nou fitxatge d'Aliança Catalana provinent d'un altre espai polític. La formació islamòfoba ha anunciat aquest dimecres que la seva candidata a l'alcaldia de Castelló d'Empúries és Alícia Fuentes, que el 2023 va anar com a número u per Girona de la candidatura al Senat que va presentar l'extint PDECat-Espai CiU que en aquells comicis va tenir Roger Muntañola com a principal líder i candidat al Congrés. Jurista i funcionària de l'administració local durant anys, Fuentes ja presidia des de fa uns mesos el comitè executiu local de la formació al municipi.
El nomenament de Fuentes mostra una evolució política que ha passat, en poc més de tres anys, d’un sobiranisme de perfil institucional i pragmàtic a una formació que defensa un discurs molt més contundent. El 2023, quan encapçalava la candidatura del PDECat al Senat, Fuentes defensava una altra manera de fer política menys centrada en la confrontació i més orientada a la negociació amb l’Estat. En una entrevista a GironaNotícies durant la campanya, Fuentes sostenia que el PDECat volia anar a Madrid a "fer política adulta, no activisme" i assegurava que "la independència, malauradament, no resulta un projecte realista ara mateix".
També defensava aparcar els grans objectius independentistes per centrar-se en la negociació sobre un nou model de finançament, infraestructures i competències, argumentant que reduir la política catalana a la qüestió independentista era "absolutament estèril i irrellevant". Aquell discurs encaixava amb el posicionament del PDECat d’aquell moment, hereu de l’espai postconvergent que buscava diferenciar-se dels postulats de la resta de partits independentistes. En tot cas, Fuentes va obtenir 5.384 vots (un 1,8% dels suports) i no va poder arribar a un Senat en el qual els representats de Girona van quedar repartits entre tres del PSC i un de Junts.
Castelló d’Empúries està governat actualment per un pacte encapçalat per ERC amb el PSC i Ara Pacte Local, i amb la republicana Anna Massot com a alcaldessa. El consistori està format en aquest mandat per vuit grups municipals: els cinc regidors d'ERC, els dos del PSC i un de Demòcrates-Ara Pacte Local que conformen el govern municipal, a més dels quatre de SOM, els dos de Junts i un de la CUP, un del PP i un de Vox que es troben a l'oposició. Un consistori molt fragmentat en vuit formacions per a només 17 regidors i que amenaça amb quedar encara més dividit amb la possible entrada d'Aliança.