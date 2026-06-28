Aliança Catalana aparta el candidat a Figueres perquè té una relació amb una noia menor d’edat

Aliança Catalana ha retirat la confiança a Arnau Liesa, el candidat a Figueres, per mantenir una relació amb una exalumna menor d'edat. La formació d'extrema dreta ha decidit, per unanimitat, obrir un procediment disciplinari intern a Liesa i iniciar un procés per expulsar-lo del partit, i, en saber-ho, l'excandidat ha abandonat la formació islamòfoba per "voluntat pròpia".
Segons Aliança Catalana, la mesura arriba després que la direcció s'hagi assabentat d'una situació personal de Liesa que, asseguren, "no havia estat comunicada prèviament" i que consideren "incompatible amb els principis fundacionals" del partit d'extrema dreta. Aliança Catalana no explica en el seu comunicat quina és aquesta "situació personal" que ha obligat a prendre aquesta decisió, però sí que ho ha fet el mateix Liesa a xarxes: "Fa uns mesos, mentre exercia com a professor, vaig conèixer una alumna major de setze anys amb qui, amb el pas del temps, va néixer una relació personal molt especial", explica al comunicat.
Liesa, nascut el 1995 i de 31 anys, explica que té una "relació sentimental" amb una jove menor d'edat, que va començar quan ell era el seu professor, feina a la que va renunciar. Tot i "viure la relació amb total normalitat", Liesa reconeix que no va posar la situació en coneixement del partit. L'excandidat s'escuda amb que no va "valorar prou" que mantenir una relació amb una menor d'edat "podia acabar afectant la imatge pública del partit i generar un perjudici a l'organització".
Liesa, coordinador del futbol base del Peralada
A banda de la feina com a professor, a la que Liesa assegura que va renunciar després de "començar una relació especial" amb una alumna menor d'edat, l'excandidat del partit d'extrema dreta també exerceix com a coordinador del futbol base del CF Peralada. D'aquesta manera, Liesa tornarà al club gironí on ja havia estat coordinador del futbol base entre els anys 2013 i 2018.