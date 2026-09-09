Girona convida els turistes a descobrir i parlar en català amb una nova campanya

Banderoles que contenen paraules bàsiques com ara salutacions, com demanar indicacions o pagar el compte en restaurants en català. Aquesta és la nova campanya que engega l'Ajuntament de Girona i que convida els visitants de la ciutat a descobrir i aprendre la llengua catalana. Les pancartes es podran veure en edificis municipals i díptics que es repartiran en zones turístiques. L'alcalde del municipi, Lluc Salellas, ha assegurat que l'objectiu és explicar que Girona és "una de les capitals dels Països Catalans" i que els visitants entenguin la importància de la llengua en la seva estada a la ciutat.
"Girona és una ciutat dels Països Catalans i el català és la seva llengua pròpia. Descobreix-la!". Aquesta és la primera pancarta que l'Ajuntament de Girona ha penjat a la façana de la Casa Pastors, al davant de les escales de la catedral. És un dels punts més concorreguts pels turistes i per això el consistori ha decidit arrencar la campanya per aquest punt.
Concretament, ha penjat una pancarta en català i una altra en anglès, al costat. Salellas detalla que aquesta és una acció més del govern local per "sensibilitzar" del patrimoni lingüístic que té la ciutat i el conjunt del país. Al llarg de les setmanes que venen s'aniran penjant altres pancartes com aquesta en edificis de titularitat municipal.
A més, també es repartiran díptics informatius en aquests edificis per tal que els visitants se'ls emportin. A dins hi haurà una explicació en català i anglès de quin és el patrimoni lingüístic dels Països Catalans, com ara els orígens de la llengua o els autors literaris més destacats. També hi ha referents cinematogràfics com Pa negre o Alcarràs i música en català de bandes com Oques Grasses, The Tyets, La Fúmiga o Figa Flawas.
Paraules bàsiques en català
El regidor de Llengua Catalana de Girona, Àdam Bertran, ha explicat que el díptic inclou algunes paraules bàsiques en català perquè els turistes s'animin a parlar en aquesta llengua. "Tracta qüestions del dia a dia perquè la gent entengui que es poden dirigir als comerços i restaurants en la nostra llengua, que és el català", explica Bertran.
L'alcalde emmarca la nova campanya com una mostra més que "Girona és una de les capitals dels Països Catalans" i reivindica la llengua com a un dels motors que uneix el territori. "És important que la gent conegui el paper que té el català en la nostra societat", ha afirmat Salellas.