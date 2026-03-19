Girona presenta una aplicació mòbil per experimentar digitalment les Hortes de Santa Eugènia

L’Ajuntament de Girona fa pública una eina digital, Menja’t Girona, que ofereix noves maneres d’explorar les Hortes de Santa Eugènia. L’aplicació, pensada per interactuar directament amb el patrimoni natural, històric i cultural de l’indret, es basa en tecnologies com la realitat augmentada. Qualsevol persona pot accedir-hi des de mòbils o tauletes mitjançant Play Store o App Store.
Durant l’acte de presentació, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, va explicar: “Amb el Menja’t Girona apropem el patrimoni de la ciutat a la ciutadania amb eines innovadores i accessibles. Les Hortes de Santa Eugènia són un espai clau de la nostra identitat, i aquesta aplicació ens ajuda a posar-les en valor i a projectar-les”.
La nova app Menja’t Girona ofereix rutes recomanades, configurables segons l’usuari, per visitar els punts més rellevants de les Hortes. Imatges d’arxiu, escenes virtuals i tecnologia de realitat augmentada —inclosa la visualització immersiva en 360º— permeten recórrer el passat de la zona. L’aplicació proporciona informació detallada i contextual de cada parada, facilitant una comprensió ampliada de l’evolució del paisatge i la seva història. A més a més, cada itinerari es pot ajustar segons les preferències personals i amplia l’experiència visitant gràcies a aquests recursos.
Immersió digital i funcionalitats interactives amb realitat augmentada
L’eina incorpora la realitat augmentada per recrear com van ser la séquia Monar, les xarxes de rec, antics conreus i casetes característiques de les hortes. Amb representacions tridimensionals, l’aplicació reconstrueix fins a 16 espais virtuals, relats històrics i entorns naturals de Santa Eugènia. Els usuaris poden observar l’evolució ecològica i paisatgística al llarg del temps, facilitant l’accés a la memòria local i a la vinculació amb la ciutat de Girona. Aquest format digital afegeix continguts dinàmics i detalls que poden captar l’atenció tant de veïns com de visitants.
Amb l’ús de les capacitats dels dispositius actuals, l’aplicació facilita la geolocalització de recursos patrimonials, la configuració de rutes personalitzades, la captura i compartició d’imatges i l’elaboració d’àlbums propis. Es pot compartir informació i experiències a través de xarxes socials. El sistema de geolocalització fa possible seguir l’itinerari amb exactitud i accedir fàcilment als llocs destacats. El procés de personalització transforma cada recorregut en una experiència diferenciada, adaptada als interessos del visitant.
La utilitat de Menja’t Girona va més enllà de la visita. Serveix per divulgar la necessitat de conservar tant el patrimoni natural com el cultural de Girona. Es planteja com una eina educativa, que sensibilitza els usuaris sobre la importància de preservar aquest entorn i impulsa la recerca d’informació sobre agricultura tradicional, biodiversitat i història local. L’app fomenta la participació ciutadana: es poden suggerir nous punts d’interès, aportar fotografies o relats, i compartir vivències. Aquesta retroalimentació col·lectiva genera una xarxa activa que contribueix a fer créixer i actualitzar l’aplicació constantment.
Accessibilitat i audiodescripció
Menja’t Girona suma funcionalitats: ofereix rutes amb audiodescripció, informació específica de cada recorregut, recursos temàtics vinculats a les Hortes i accés a notícies i activitats municipals. Està traduïda en català, castellà, anglès i francès. El disseny contempla col·lectius diversos, com ara escoles, famílies i persones interessades en la natura. També preveu les necessitats d’accessibilitat per a usuaris amb discapacitat visual o dificultats motrius, complint amb la normativa vigent. El contingut de l’aplicació es fonamenta en dades d’estudis i publicacions acadèmiques, mentre que la presència de recursos didàctics facilita l’ús en centres escolars i agrupacions organitzades, fomentant l’aprenentatge cooperatiu i l’interès per la sostenibilitat.
El desenvolupament de l’app forma part del projecte Menja’t Girona, amb una inversió assignada de 150.000 euros. El projecte està vinculat al Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja’t Girona” i rep finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i dels fons europeus NextGenerationEU, a través del programa Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions. Aquest suport econòmic permet que l’aplicació s’adapti i s’actualitzi segons les necessitats futures i l’avanç tecnològic, i dona impuls a la dinamització econòmica local i a la promoció de pràctiques turístiques que respecten l’entorn natural i cultural de Girona.