«El Foraster» visita Begur, poble de mar i bacanards

El Baix Empordà serà protagonista dilluns vinent a TV3 amb la visita d’El Foraster a Begur. El baixmontsenyenc Quim Masferrer arribarà a aquest municipi empordanès, que s'ha convertit en un destí turístic de primer nivell gràcies al paisatge, les cales i el seu entorn privilegiat. Però, tal com és habitual al programa, més enllà de la postal, Masferrer descobrirà un poble amb un esperit viu i bacanard, el gentilici de la població, que també es fa servir per designar algú que és que té poc enteniment en alguns indrets de Catalunya.
Durant la seva estada, el Foraster coneixerà personatges singulars com la Leila, "una sirena empordanesa" que el reptarà a banyar-se en aigües gèlides; en Carlus, un vigilant incansable que “patrulla” el poble amb un xiulet de policia, o l’Ernest, defensor apassionat d’unes escales que, segons ell, mereixerien un reconeixement mundial. Tampoc hi faltaran la Rosa i en Rogeli, una parella de jubilats que es neguen a abandonar l'infant que porten dins, ni en Riqui, impulsor d’una activitat infantil pensada perquè els més petits reconnectin literalment amb la natura.
El viatge d’en Quim per Begur el portarà a compartir una sortida de sol inoblidable amb un grup d’excursionistes de trajectòria incerta i a pujar a la barca de l’últim pescador del poble, en Llorenç. Una experiència que acabarà com només es pot acabar a Begur: embarcat, batejat i una mica més bacanard.
A banda de les històries humanes, Begur destaca pel patrimoni històric i arquitectònic, que serà el taló de fons del viatge de Masferrer. El castell de Begur presideix el municipi, juntament amb diverses torres de defensa dels segles XVI i XVII, construïdes per protegir-se de la pirateria barbaresca. Encara se’n conserven quatre dins el nucli antic: la torre de Can Marquès, la de Sant Ramon (o d’en Caixa), la d’Hermanac de Can Pi i la de Pella i Forgas. També sobresurten l’església gòtica de Sant Pere, el Casino Cultural, les Escoles Velles i, a Esclanyà, les restes del castell del segle XIV i l’església de Sant Esteve.
El municipi conserva, a més, edificis inclosos en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, com la Casa del Doctor Miret, la Casa Añó, Can Rogera o la Capella de Sant Ramon. Un altre tret distintiu és l’empremta dels indians, begurencs que van fer fortuna a Amèrica, sobretot a Cuba, i que van aixecar nombroses construccions modernistes entre finals del segle XIX i inicis del XX. Aquest passat es recorda cada any a la Fira d’Indians, que se celebra a principis de setembre i que, des del 2004, manté viu l’esperit indià i mariner del poble.