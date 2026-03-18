Veïns del barri de Vista Alegre de Girona denuncien l'enverinament de quatre gossos

Veïns del barri de Vista Alegre de Girona han denunciat que hi ha quatre casos d'enverinament en gossos entre el parc de Vista Alegre i la llera del riu Onyar. Tots ells haurien passat al llarg de l'última setmana. Els propietaris dels gossos han fet analítiques i han descobert que haurien ingestat un producte tòxic per a rosegadors. De moment, un dels animals ha mort i un altre està en estat greu. Els veïns exigeixen que l'Ajuntament de Girona senyalitzi la zona i investigui els fets. A més, retreuen que no és la primera vegada que passa i que en els últims tres anys han alertat de diferents casos a la zona però l'ajuntament sempre ha optat per fer silenci administratiu. Ara, asseguren que preveuen denunciar el cas a la justícia.
Els veïns del barri van detectar els primers casos d'enverinament a finals de la setmana passada. En el moment que van saber que els gossos haurien ingestat un producte tòxic, van enviar un avís a la bústia municipal. Una de les veïnes, Montse Barceló, detalla que aquest és el protocol habitual que han seguit sempre.
La zona de la llera del riu Onyar és un espai on molts gossos passegen amb llibertat. L'espai és molt transitat i això genera preocupació entre els veïns, ja que podria haver-hi altres gossos afectats. Fonts municipals asseguren que no s'han aplicat productes tipus raticida a la via pública ni en el parc de Vista Alegre ni a la llera del riu Onyar. El consistori assegura que els tractaments per al control de rosegadors es fan només dins del clavegueram i embornals que estan fora de l'abast d'animals i persones.
Els veïns asseguren que no culpen l'ajuntament de l'aplicació de productes però sí que no s'hagi fet res. En l'avís de la bústia, demanaven que es pengessin cartells "urgentment" avisant que hi havia substàncies tòxiques perquè no es repetís cap altre cas. Els propietaris dels gossos afectats asseguren que han fet analítiques als animals i s'ha demostrat que l'enverinament s'ha fet per la ingesta de productes tòxics similars als que es fan servir per a rosegadors.
Per contra, fonts municipals retreuen que els veïns "no han pogut identificar la presència de cap substància tòxica". Els afectats asseguren que tenen analítiques i biòpsies fetes dels animals.
Ara, l'ajuntament treballa a col·locar cartells informatius de forma preventiva perquè no torni a passar. A més, afirmen que han fet una inspecció a la zona, responent a les demandes que van formular els veïns en la bústia d'avisos la setmana passada. L'alcalde ha afirmat que havia parlat amb els propietaris dels animals en una piulada aquest dimarts a la tarda, però els propietaris desmenteixen que hagi estat així.
Entre l'avís i aquest dimarts, però, un dels gossos ha mort a causa del producte que havia menjat i un altre està en estat greu. Els propietaris de l'animal mort asseguren que denunciaran l'ajuntament i alguns veïns s'hi sumaran. Consideren que per part de l'Ajuntament de Girona hi ha "inacció" i per això volen afegir-se a la demanda judicial dels propietaris de l'animal. Hi aportaran totes les analítiques que han fet a les mascotes per acreditar l'enverinament.
Montse Barceló també ha criticat que aquesta no sigui la primera vegada que es detecten enverinaments en aquesta zona de Vista Alegre. "Portem tres anys igual i tots els casos acaben en silenci administratiu", assegura. Per això consideren que cal que l'administració local actuï urgentment.