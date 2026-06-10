Un conductor sense carnet fuig d'un control policial i protagonitza una persecució de pel·lícula

Els controls policials solen ser rutinaris, però a vegades deixen escenes dignes de pel·lícula. Això és el que ha passat aquest dimecres al migdia quan un conductor de 20 anys sense carnet s'ha esfumat d'un control a Girona i ha protagonitzat una persecució fins a Llambilles. En concret, la persecució s'ha allargat prop de nou quilòmetres, des del centre -aproximadament- de la ciutat fins als afores gironins.\r\n\r\nEls fets han passat pels volts de tres quarts de dotze del migdia quan els policies han requerit a l'home que s'aturés a la zona del carrer del Carme. Lluny de fer-los cas, el sospitós ha iniciat la fugida sortint pel mateix carrer, topant amb diversos cotxes d'un aparcament molt proper a la comissaria de Vistalegre dels Mossos. Ha estat aleshores quan la policia ha iniciat la persecució per intentar enxampar l'home que seguia circulant de forma temerària i posant en risc la seguretat de vianants i de la resta de conductors.\r\n\r\nEl sospitós ha seguit circulant a tota velocitat fins a Llambilles on ha perdut el control del cotxe i ha acabat al mig un camp. Els agents han anat a detenir-lo, però el jove s'ha resistit i ha forcejat amb els policies.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nGirona millora l'eficàcia de la recollida selectiva després d'anys d'estancament\r\n\r\n\r\nEl conductor temerari, detingut\r\n\r\nEn les indagacions posteriors, la Policia Municipal de Girona ha comprovat que l'arrestat no tenia ni el permís de conduir ni assegurança del cotxe. Per tot plegat, l'han acabat detenint per un delicte contra la seguretat del trànsit, conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat. S'espera que en les properes hores passi a disposició judicial.\r\n