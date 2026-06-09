Mor un jove de 18 anys després de xocar de matinada amb un camió a l'AP-7 a Llers

Un noi de 18 anys ha mort aquest dimarts de matinada després que el cotxe amb què circulava com a passatger s'hagi encastat contra un camió al pas de l'AP-7 per Llers (Alt Empordà). El conductor del camió n'ha sortit il·lès, però els altres quatre ocupants del turisme han quedat ferits menys greus i han estat traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Els fets han tingut lloc de matinada al quilòmetre 20 de l’autopista, quan el turisme amb cinc ocupants ha xocat per darrere amb el vehicle pesant. Ha mort un dels ocupants del cotxe, B.V., de nacionalitat francesa, mentre que els altres quatre ocupants han resultat ferits menys greus i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) els ha traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Concretament, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 5.24 hores i han activat diverses patrulles, així com s'han desplegat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del SEM. De fet, els Bombers han hagut de fer tasques d'excarceració per alliberar els ocupants del cotxe.
Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT), des de principi d’any, 58 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 25 de les quals eren motoristes i 21 ocupants de turismes, furgonetes o camions. Entre les víctimes mortals també hi ha tres ciclistes, vuit vianants i un per un accident amb tractor.