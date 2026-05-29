Detenen dos camioners per furtar gasoil del dipòsit d'altres camions aparcats a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada dos camioners per robar gasoil dels dipòsits d'altres camions a l'AP-7. El primer fet ha tingut lloc cap a les dues de la matinada a l'àrea de descans situada a Figueres en sentit sud, quan una patrulla ha rebut l'avís que un home estava sostraient benzina dels vehicles.
Quan els agents han arribat al lloc, han vist que el camió tenia un forat al dipòsit i el rastre del gasoil els ha portat fins a un altre camió estacionat allà. Al costat del segon vehicle, han localitzat dues garrafes de 25 litres plenes de combustible i una mànega. En aquell moment els agents no han localitzat per la zona el presumpte autor dels fets i, mentre feien cerca, han immobilitzat el camió per tal d'evitar la possible fugida.
Hores més tard, al voltant de les cinc de la matinada, els Mossos han sabut que el sospitós havia trencat el parany del camió immobilitzat i circulava per l'AP-7 en sentit sud. El transportista, de 49 anys, ha sigut localitzat i detingut a l'altura de Salt, a la comarca del Gironès.
Un segon cas
El segon dels fets ha tingut lloc a a quarts de quatre, quan una patrulla de paisà, en el marc d'un dispositiu de control i vigilància per prevenir robatoris a l'autopista, ha localitzat a l'àrea de descans d’Aiguaviva, també al Gironès, una persona amagada darrere d'un vehicle. L'home, en veure's sorprès, ha intentat fugir, però una altra patrulla l'ha trobat ajupit entre les bardisses; duia posats uns guants de làtex i portava unes tisores i una llanterna.
Els Mossos han comprovat que del dipòsit del camió saquejat sortia una mànega que arribava fins a un altre camió estacionat just al davant. A dins, hi havia un trepant, una capsa de guants com els que portava posats el presumpte autor del robatori i un tub com el que connectava els dipòsits dels camions. Davant d'això, la policia ha detingut també aquest transportista de 38 anys.
Les víctimes dormien
En ambdós casos les víctimes del furt no n'han sigut conscients perquè estaven dormint a les cabines dels seus respectius camions. La quantitat de combustible que faltava als dipòsits rondava els 300 litres en cada cas. Es desconeix si hi ha relació entre els dos incidents.
Els Mossos d'Esquadra han detingut els dos sospitosos per delictes de furt i danys. Els arrestats, amb antecedents, han passat a disposició dels jutjats de guàrdia de Figueres i Girona.