L'últim classificat del Mundial es prepara a la Vall d'en Bas i jugarà un amistós a Montilivi

Queden dues setmanes per l'inici del Mundial de futbol, una cita imperdible per als amants d'aquest esport on juguen 11 contra 11 i, enguany, estarà ple de novetats. Molts equips ja estan preparant-se per a aquest moment i, en concret, l'últim classificat per jugar en aquesta competició ho farà a la Vall d'en Bas.
La selecció de l’Iraq està fent aquests dies una estada de preparació al Royalverd Training Center, situat a la Vall d’en Bas, abans d’afrontar el Mundial de futbol que començarà aquest juny als Estats Units, el Canadà i Mèxic. Les fases de classificació es van tancar quan l'equip iraquià va obtenir la plaça en el partit contra Bolívia, en què van guanyar 2-1 a Monterrey, convertint-se així en l’últim dels 48 equips participants del torneig internacional.
L’equip iraquià torna al Mundial quaranta anys després de la seva única participació anterior, que va tenir lloc al Mundial de Mèxic del 1986. Encara que l'entrenador, Graham Arnold, encara no ha tancat la llista definitiva de la convocatòria pel Mundial, la selecció s'enfrontarà contra l'Andorra en un partit amistós el divendres 29 de maig a l'estadi de Montilivi de Girona.
Aquest partit forma part de la preparació prèvia a la cita internacional i, de fet, el 4 de juny la selecció de l'Iraq s'enfrontarà el dijous 4 de juny a la selecció espanyola a l'estadi de Riazor, a la Corunya, en el que és l'últim assaig d'Espanya per al Mundial.